ČEKA IH DUG PUT DO ČLANSTVA: ‘BiH je sama sebi najveća zapreka na putu u EU’

Put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji usporavaju prije svega unutarnji problemi u toj zemlji i stalni sukobi oko načina provedbe preuzetih obveza i oni se moraju što prije otkloniti jer ta država nema nikakvu alternativu procesu europskih integracija, ocijenili su u srijedu u Sarajevu visoki bosanskohercegovački dužnosnici i predstavnici međunarodne zajednice na konferenciji posvećenoj dvogodišnjici stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između BiH i EU.

Iako je taj sporazum potpisan još 2008. godine trebalo je proći osam godina prije nego što se počeo primjenjivati a jedan od uvjeta koji je BiH morala ispuniti je i bescarinski uvoz za proizvode iz Hrvatske čemu su se u Sarajevu godinama opirali.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović konstatirao je u srijedu kako je otegotna okolnost sadašnje faze europskih integracija to što u zemlji u ovom trenutku praktično nema funkcionalne vladajuće većine ali je kazao kako je i dalje uvjeren da BiH do kraja godine može napraviti idući korak, a to je stjecanje statusa kandidata za članstvo u Uniji.

Priznao je kako za to postoje ozbiljne zapreke jer je puno neusklađenosti i problema u komunikaciji među različitim razinama vlasti.

“Mi još sebe uvjeravamo da smo krenuli ka europskom putu a ja ću jasno kazati da mi drugog puta nemamo”, kazao je Čović.

Ocijenio je kako u BiH još nije razrađen pouzdani model ispunjenja preuzetih obveza a primjer za to su problemi glede funkcioniranja mehanizma koordinacije odnosa s EU-om kako bi se svi konci vlasti u BiH povezali i dali odgovori na brojna otvorena pitanja.

Optimizam mu pak daje uvjerenje kako institucije EU ne postavljaju nikakve zapreke pa bi to morao biti poticaj domaćim političarima da obave svoju zadaću. Sada je krajnje vrijeme da BiH pokaže potrebnu ozbiljnost jer u protivnom riskira da u statusu kandidata – kada ga dobije – provede više vremena nego neke druge države koje na punopravno članstvo čekaju desetljećima. ocijenio je Čović. Stoga je nužno, kako je kazao, odmah jačati unutarnju integraciju BiH ali i poduzeti korake koji bi vodili prema funkcionalnom preustroju zemlje.

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak kazao je kako je unatoč problemima puno više pozitivnih postignuća a članstvo u EU je valjda jedino pitanje oko kojega u BiH postoji nedvojbena suglasnost.

“Realno je u sadašnjem trenutku europska perspektiva potrebna BiH više nego bilo kojoj drugoj državi”, kazao je Crnadak dodajući kako je važno što se i u Bruxellesu sve više prepoznaje da je članstvo BiH u Uniji i njen interes jer će ona biti potpuna tek kada se dovrši integracija zapadnog Balkana.

Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars-Gunnar Wigemark pozvao je političare u toj zemlji da proces europskih integracija ne pretvaraju u taoca međusobnih prijepora upozoravajući kako su europske integracije iskrena želja većine ljudi u BiH koju bi politički čelnici morali uvažavati.

Kao primjer pozitivnog razvoja odnosa naveo je to što nakon stupanja na snagu SSP-a gotovo 70 posto svog izvoza BiH sada usmjerava prema EU-u, pri čemu je vidljiv njegov stalni rast.

Wigemark je pozvao da se što prije okonča rad na ispunjavanju upitnika nužnog za donošenje odluke o kandidatskom statusu kako bi se ispoštovali rokovi što ih je BiH sama sebi postavila.

“Molim vas da tragate za konsenzusom i kompromisima. To je nužno kako bi se došlo do zajedničkih odgovora ali i do nužnih reformi”, poručio je Wigemark političarima u BiH.

Zaključio je kako Europska unija danas ima novu privlačnost jer je nakon nedavnih izbora u nekima od članica postalo jasno da su građani odbacili populizam pa je Europa sada postala neka vrsta stožera stabilnosti u svijetu generalno opterećenim nestabilnošću.

“Pripadate EU, trebamo vas u njoj i nadam se da ćete što prije postati članicom”, kazao je Wigemark dodajući kako je EU potpuno spremna surađivati i pružiti pomoć vlastima BiH.