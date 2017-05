‘BULDOŽER’ TJERA 10.000 DRŽAVNIH SLUŽBENIKA: Naredio češljanje javnih službi, tko nema diplomu dobit će otkaz

Tanzanijski predsjednik Magufuli želi otpustiti 10.000 službenika. Navodno su posao dobili zahvaljujući krivotvorenim diplomama. Osim toga, otkriveno je još 20.000 fantomskih radnika, a broj bi se još mogao povećati

Gotovo 10.000 državnih službenika u Tanzaniji morali bi do 15. svibnja napustiti svoja radna mjesta. Ako to ne učine prijeti im i do sedam godina zatvora. Tom mjerom tanzanijski predsjednik John Magufuli, kojega su već prozvali “buldožerom”, želi uvesti red u javnim službama.

Provjerili diplome 435.000 zaposlenika u javnim službama

Naime, kako piše Deutsche Welle, jedan neovisni odbor po predsjednikovom je nalogu provjerio diplome 435 tisuća zaposlenika u javnim službama. Kod gotovo 10.000 njih je utvrđeno da su prilikom natječaja predali krivotvorene dokumente. Protiv još 3.000 državnih službenika vodi se istraga, oni su do daljnjega suspendirani. Neki službenici su koristili dokumente članova svoje obitelji, drugi su dokumente krivotvorili, kod nekih potpuno nedostaju traženi dokumenti.

“Dok mi intenzivno radimo na stvaranju novih radnih mjesta, u vladi sjede ljudi s krivotvorenim svjedodžbama”, rekao je predsjednik Magufuli u govoru na televiziji. “Ti ljudi zauzimaju pozicije za koje nemaju potrebne kvalifikacije. Oni nas potkradaju i time se ne ponašaju ništa bolje od običnih kriminalaca.” Do lipnja vlada namjerava na 15.000 mjesta zaposliti nove ljude.



Prestali im isplaćivati plaće i najavili kazneni progon

Vlada je službenicima za koje su utvrđene nepravilnosti kod diploma prestala isplaćivati plaće i najavila da će ih kazneno goniti. Osim toga je predsjednik Magufuli zahtijevao da mediji objave imena prijestupnika.

Kad je u listopadu 2015. izabran za predsjednika, Magufuli je najavio borbu protiv raširene korupcije. Osim toga najavio je poboljšanje učinkovitosti javnih službi. Kratko nakon što je preuzeo predsjedničku dužnost dao je pritvoriti šest službenika jer su na jednu sjednicu kasnili tri sata.

Akcija otpuštanja u javnim službama počela je u ožujku 2016. Vlada je otkrila skoro 20.000 fantomskih radnika na popisima zaposlenika. Tanzanija je svake godine tako isplaćivala oko 107 milijuna američkih dolara nepostojećim zaposlenicima, piše Deutsche Welle.

“Sve to je rezultat nesređenog i korumpiranog sustava u kojem se ljude zapošljava bez transparentnih natječaja”, kritizira Benson Bana, profesor politologije na Sveučilištu u Dar es Salaamu.

On smatra da su dosad otkrivene nepravilnosti samo vrh ledenog brijega. “Taj broj bi se mogao još jako povećati”, kaže Bana.