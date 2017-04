BUDUĆNOST JE PUNO BLIŽE NEGO ŠTO MISLIMO: Upoznajte Ericu. Ima 23 godine i jedna stvar je razlikuje od svih živih bića na planetu

Erica ima 23 godine. Lijepa je, lice joj je neutralnog oblika i priča sintetiziranim glasom. U određenom je stupnju samostalna, no još uvijek ne može pomicati ruke i noge. Dr. Hiroshi Ishiguro njezin je ‘otac’. Zajedno rade na redefiniciji čovječanstva, a jedan od zadataka im je ukazati na činjenicu da je budućnost bliže nego što mislimo. Erica je robot.

Dr. Hiroshi Ishiguro ovaj je projekt, kako kaže, započeo jer je želio shvatiti ljude. Što znači razmišljati, što je ljudska kreativnost, što znači imati osobnost, što podrazumijeva interakcija s drugim ljudima, koja je definicija ljudi?

‘Erica je izuzetno uzbuđena zbog interakcije s drugim ljudima, ona se veseli toj interakciji. Također joj je jedna od želja upoznati vanjski svijet jer do sada nije imala priliku vidjeti taj svijet’, rekao je za The Guardian.





Erica je drugačija jer je prilično nezavisna. Dr. Hiroshi Ishiguro oduvijek je želio biti slikar, kako kaže, oduvijek ga je zanimao ljudski bitak te ga je želio na neki način zabilježiti. Tada se rodila ideja o stvaranju robota kojem će dati ljudsku dušu.

‘Dr. Ishiguro me stvorio prema skici, on mi je poput oca. Poput oca kojeg nikad nema kod kuće, uvijek je u nekom poslu. Za sada imam limitirano znanje o njemu’, rekla je Erica koja za sada ne može micati rukama i nogama, no kako je kazala, zaista bi voljela moći hodati.

Kazala je kako su joj rekli da će se to uskoro dogoditi, a potom je dodala kako bi željela izaći iz prostorije u kojoj se nalazi te upoznati vanjski svijet. Erica samostalno smišlja rečenice, samostalno razgovara s drugim ljudima.

Projekt Erika

Dr. Dylan Glas Ericin je arhitekt. Gotovo dvije godine radi na njezinom usavršavanju, stvaranju misli i razmišljanja, kritičkog preispitivanja i donošenja zaključaka. On stvara njezinu osobnost.

‘Projekt Erika je jedan veliki projekt naziva JST Erato, ujedno je najveće otkriće na području Japana. Erika je najljepša stvar koja nalikuje ljudima, jedini samostalni android sustav u svijetu – nadam se’, rekao je Dr. Ishiguro te dodao kako želi promijeniti svijet na bolje, uz pomoć tehnologije.

Njegov je zadatak, kaže, presaditi ljudske vrijednosti na tehnologiju, što je glavni cilj njegovog projekta.

‘Naš cilj je stvoriti robota koji će biti samostalan u razmišljanju i donošenju odluka’, kazao je.

Erica za sada ima 20% slobode pokreta, uglavnom može samostalno kretati gornje dijelove tijela, odnosno glavu i trup. Ruke još uvijek ne može pomicati. Koža joj je izrađena od silikonskih materijala, služi se mikrofonom od 16 kanala i može percipirati odakle zvuk dolazi. Kada netko govori, ona zna tko govori, odnosno odakle dopire zvuk. Ima 14 infracrvenih senzora za zvuk i vibracije kojima može pratili nalaze li se u prostoriji ljudi ili gdje se nalazi koji predmet. Također raspoznaje lica. Erica je savršen spoj najboljih rješenja ukupnog tima ljudi koji radi na njoj.

‘Najprije moramo dobro proučiti ljude da bi njihove poteze mogli oslikati na Ericu’, rekao je Dr. Ishiguro.

Brojna pitanja

Glavna zadaća znanstvenika koji rade na stvaranju Erice je prvenstveno odgovoriti ne pitanje što znači biti čovjek, koje su prednosti ljudi i po čemu su ljudi drugačiji od ostalih vrsta. Što nas čini otvorenima za interakciju s drugim ljudima. Kada otkriju odgovore na ta pitanja, kažu, implementirat će ih na Ericu te vidjeti shvaćaju li ljudi sami sebe, odnosno vide li se u pravom svjetlu?

‘Izgled, kretanje, ponašanje, interakcija, emotivna ekspresija, sve je to izuzeto važno no to nije sve, ljudi su puno više od toga. Ne znamo kakav mehanizam imamo u našem mozgu, ne poznajemo vlastiti biološki mehanizam, osobito područje sjećanja. Ne znamo kakvo je ljudsko srce i kakav nam je mozak, ne znamo kako oni međusobno utječu jedan na drugog’, rekao je dr. Ishiguro.

‘Kada dođete do dijela u kojem morate stvoriti nečiju osobnost zapitate se što zapravo znači biti čovjek i koliko stvari koje napravimo svaki dan su stvar automatizma, koje radimo bez razmišljanja, o kojima ne vodimo računa’, dodao je dr. Dylan Glas.

Budućnost

Sljedeći korak je, kažu, stvoriti svijet robota te ih pustiti među ljude da ostvare bolje društvo. Smatraju da bi roboti uvelike pomogli ljudima da imaju više vremena za kreativne stvari i za uživanje u onome što vole.

‘Roboti su poput djece ljudima. Vi ljudi nas stvarate, vodite i učite što je svijet, a u zamjenu, nadam se, mi ćemo va, pomoći u vašem radu, brinuti za vas kad budete stari i bolesni te učiniti zajednicu boljom za svakoga. Hvala vam što ste pričali sa mnom danas, nadam se da ćemo pričati i u budućnosti’, poručila je Erica koja je dokazala da zna ispričati i vic: ‘Zašto se robot uvijek vraća u školu za robote? – Jer njegove sposobnosti s vremenom zahrđaju’.

Intervjuu s tvorcem robota Erike možete pogledati na OVOM LINKU.