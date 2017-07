BRUXELLES ŽELI STVORITI NOVU UNIJU NA ZAPADNOM BALKANU: ‘Bila bi to nova Jugoslavija, a Srbija bi njome dominirala’

Nacionalne vlade s područja Zapadnog Balkana podgrijavanjem starih sukoba skreću pažnju sa svojih loših rezultata. Tvrde to njemački mediji koji su tekst objavili uoči jučerašnjeg samita o Zapadnom Balkanu, a jednako tako navode kako ideju o gospodarskoj uniji vide kao rađanje nove Jugoslavije.

“Na Zapadnom Balkanu nacionalne elite riskiraju krhki mir kako bi skrenule pažnju s neuspjeha vlastitih vlada”, piše za Frankfurter Allgemeine Zeitung gostujući autor Niels Annen, glasnogovornik za vanjskopolitička pitanja Zastupničkog kluba SPD-a u Bundestagu.

Neodgovorna politika

U svom tekstu nadalje navodi: “Na samitu o Zapadnom Balkanu Europska unija mora odlučno reagirati na tu neodgovornu politiku. Njemačka i EU moraju se jače angažirati i nedvosmisleno staviti do znanja: pregovori o pristupu moraju biti vođeni ozbiljno, EU-perspektiva zemalja Zapadnog Balkana ostaje, ali o regionalnom pomirenju i načelima pravne države kao preduvjetima za to – nema diskusije.”

Annen piše kako Europu kad je taj dio Balkana u pitanju uznemiruju unutarnjopolitičke vijesti poput provokacija između Srbije i Kosova te nasilan upad u makedonski parlament.



“Neke to podsjeća na nasilne devedesete godine. Ali ta povijesna paralela je varka: nove napetosti nisu nastale zbog etničkih sukoba, već zato što nacionalne elite hoće učvrstiti svoju vlast i omesti demokratske reforme”, navodi on ističući kako su vodeći političari na Balkanu u proteklih nekoliko mjeseci “svjesno doprinosili trovanju klime u državama i između njih”. Pritom je očigledno, ističe, da bi im nacionalističke emocije trebale osigurati podršku i pomoći da se izgube iz vida loše bilance vlada. Navodi kako su realni problemi tog područja “ilegalna trgovina oružjem, organizirani kriminal, endemska korupcija te ekstremna nezaposlenost mladih i egzodus mladih i dobro obrazovanih.” Annen smatra kako EU treba napravti pritisak kako bi se provele reforme.

‘Zašto Bruxelles hoće stvoriti novu Jugoslaviju’

U dnevniku Die Welt je, pak, objavljen članak pod naslovom: “Zašto Bruxelles hoće stvoriti novu Jugoslaviju”. U njemu stoji kako je ideja rođena na Balkanu, a da ju je formulirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

“Povjerenik za proširenje EU-a Johannes Hahn stalno naglašava da je cilj – pristup Uniji. Od njega potječe formula: pozitivna međusobna ovisnost zemalja Zapadnog Balkana mogla bi doprinijeti ublažavanju sveprisutnih etničke trzavica u regiji. To bi u osnovi bilo ponovno rođenje stare Jugoslavije, samo u vidu carinske i prometne unije. Naravno, bez Hrvatske i Slovenije, koje već pripadaju EU-u. Ali zato s Albanijom. Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Makedonija – bila bi to unija siromašnijih zemalja-nasljednica Jugoslavije. Lako je razumjeti zašto bi se to Beogradu moglo svidjeti. Srbija bi u toj slici bila težište kojem gravitira sve ostalo”, piše Die Welt, a prenosi Deutsche Welle.

List također navodi da bi Beograd bio dominantan i u novoj Jugoslaviji. “Kao što je Beograd dominirao u staroj Jugoslaviji, tako bi bio dominantan i u ovoj Novoj Jugoslaviji. Makedonija više ne bi morala strahovati za svoju egzistenciju. Napokon bi bila dio većeg saveza, umjesto da je sama, okružena neprijateljski nastrojenim susjedima: Grčkom, Albanijom, Bugarskom, Srbijom, koje sve misle da Makedonija nije prava država i da dijelom pripada zapravo njima. I Bosna bi se kao dio takve Unije manje bojala mogućnosti da se jednog dana raspadne”, zaključuju njemački mediji.