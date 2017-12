BRUTALAN NAPAD NA MLADE HRVATE: U Vojvodini nakon verbalnih prijetnji noćas pretučena trojica Hrvata

‘Ta vrsta uznemiravanja, koje je sada rezultiralo fizičkim nasrtajem, traje dulje vrijeme, a napadači su ista skupina ljudi koja to čini kako preko društvenih mreža tako i u svakodnevnom životu, na ulici, ispred kuće.’

Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov objavio je u utorak da se dogodio “brutalan napad na mlade Hrvate“ u Sonti gdje su noću na nedjelju pretučena tri mladića hrvatske nacionalnosti.

Prebijeni nakon verbalnih prijetnji

“Mladići su nakon verbalnih prijetnji pri polasku kući iz kafića prebijeni od strane skupine mlađih ljudi pri čemu su korišteni pogrdni izrazi s nacionalnom osnovom“, izjavio je Žigmanov novinarima u utorak. Ta vrsta uznemiravanja, koje je sada rezultiralo fizičkim nasrtajem, traje dulje vrijeme, a napadači su ista skupina ljudi koja to čini kako preko društvenih mreža tako i u svakodnevnom životu, na ulici, ispred kuće, dodao je čelnik DSHV i zastupnik u Skupštini Srbije. “Nas straši što žrtve ovoga napada ne žele izlaziti u javnost sa svojim problemom. Jer ako se šuti o ovakvim slučajevima oni se mogu ponoviti, a mi ih ne možemo riješiti. To će s druge strane ohrabriti one koji posežu za etnički motiviranim nasiljem“, izjavio je predsjednik Povjerenstva za praćenje antihrvatskih incidenata u Srbiji, pri Hrvatskom nacionalnom vijeću Darko Baštovanović.

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije zabrinuto zbog incidenta

Žrtve i njihove roditelje u ponedjeljak, na Božić, posjetili su čelnik DSHV-a i otpravnik poslova Veleposlanstva RH u Srbiji te istaknuli kako će pratiti rješavanje slučaja, identificiranje i sankcioniranje počinitelja. Veleposlanstvo RH u Beogradu odmah je Ministarstvu vanjskih poslova Srbije izrazilo zabrinutost zbog incidenta i zatražilo žurnu službenu informaciju. Predstavnik hrvatskih institucija posjetio je i policijsku postaju u Sonti gdje je izrazio očekivanje da će svi elementi incidenta biti rasvijetljeni. Fizički nasrtaj na mladića hrvatske nacionalnosti iz Sonte dogodio se i ljeti prošle godine kada su mu u brutalnom premlaćivanju nanijete tjelesne ozljede.



Po saznanjima Darka Baštovanovića taj slučaj još nije dobio sudski epilog.