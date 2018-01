BROJ IZBJEGLICA PRISTIGLIH U EUROPU OPADA: Očajnih u potrazi za boljim životom prošle je godine došlo upola manje nego 2016.

Prošle je godine zabilježen znatniji pad broja dolaska migranata iz Afrike u Europu.

Broj migranata koji su prošle godine stigli do Europe morskim nije ni polovica broja migranata koji su tim putem stigli u Europu pretprošle godine, izjavila je u petak UN-ova Međunarodna organizacija za migracije (IOM), što pokazuje kako je promet na smrtonosnoj ruti od Libije do Italije ipak znatno smanjen.

Smanjenje prometa preko smrtonosne rute

Dvije godine nakon što je preko milijun ljudi ušlo EU, većinom bježeći od ratova na Bliskom istoku i gladi u Africi, IOM je zabilježio 171,635 dolazaka brodovima u 2017. Godinu dana ranije ta brojka je iznosila 363,504. Ovaj najveći dolazak izbjeglica i migranata u Europu još od Drugog svjetskog rata prouzročio je prije dvije godine političku i humanitarnu krizu. Od onda, glavna ruta u istočnom Sredozemlju, ona između Turske i Grčke, manje je više uspješno zatvorena zahvaljujući dogovoru između EU i Ankare.

Smanjivanje prometa sporije je išlo na drugoj glavnoj ruti koja je išla preko središnjeg Sredozemlja, od sjeverne Afrike do Italije, gdje su tisuće ljudi stradale u moru. No u drugoj polovici prošle godine i tamo su brojevi počeli opadati. Većina je migranata u Europu ušla tako što je čamcima doplovila do Italije, sveukupno 119,310, što je trećina broja od godine ranije, izjavilo je 31. prosinca talijansko ministarstvo unutarnjih poslova.



“Možemo vam sa sigurnošću reći kako je broj migranata koji su ove godine putovali od sjeverne Afrike do Italije ove godine ispod 120.000… To je najniži broj u zadnje četiri godine o dolascima u Italiju.”, izjavio je glasnogovornik IOM-a Joel Millman. “Isto se može reći o dolascima u Grčku, gdje je 2017. stiglo 29.595 migranata, što je apsolutno najniži broj u četiri godine koliko pratimo Grčku”, rekao je. Godine 2016. u Grčku je morem stiglo 173.614 migranata. Do 28. 12. prošle godine u Španjolsku je stiglo 21.663 migranata, dok je 1.067 stiglo na Cipar, pokazuju preliminarne brojke.

Smanjen i broj poginulih

Povećen broj patrola i spasilačkih službi uz obalu Libije, kao i borbe između različitih krijumčarskih grupa, doprinjele su ukupnom padu broja migranata, rekao je Millman. Broj ljudi poginulih u moru još nije konačan, ali trenutno je procjenjen na 3.116. što je ipak znatno manje od rekordne brojke iz 2016., koja je glasila 5.143 poginulih. “Smatramo da je je ovo izuzetno pozitivan razvoj događaja”, rekao je.

Afrički migranti i dalje kreću za Europu s obala Libije, gdje IOM promatra spašavanja. “Čamci još uvijek svakoga dana spašavaju stotine ljudi iz subsaharske Afrike.” Gotovo 20.000 ljudi vratilo se prošle godine doma u sklopu IOM-ovog programa dobrovoljne repatrijacije. Ova agencija Ujedinjenih naroda želi repatrirati još 15.000 migranata iz Libije do kraja siječnja, rekao je Millman.