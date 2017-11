BRITANSKI MINISTAR: ‘Slao sam tajnicu po seksualne igračke, ali to nije bilo spolno uznemiravanje’

Britanska vlada objavila je u nedjelju da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdilo je li ministar međunarodne trgovine Mark Garnier spolno uznemiravao svoju tajnicu, a premijerka Theresa May predložila je mjere zaštite za osoblje zaposleno u parlamentu.

Ministar i konzervativni zastupnik Mark Garnier priznao je u nedjelju da se svojoj tajnici obraćao nazivima seksualne konotacije i dao joj novac za kupnju seksualnih igračaka.

Garnier je, međutim, rekao za list The Mail of Sunday da to “nipošto nije predstavljalo spolno uznemiravnje”.

Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdilo jesu li prekršeni propisi ponašanja ministara, rekao je ministar zdravstva Jeremy Hunt za BBC1.



“Postoji povjerljiva telefonska linija dostupna 24 sata na dan, on line portal te služba savjetovanja za zastupnike, ali vjerujem da ćemo sada poduzeti daljnje korake”, navela je premijerka May u pismu poslanom i šefovima stranaka.

Premijerka traži od predsjednika Zastupničkog doma da pomogne u naporima očuvanja ugleda parlamenta.

Prema pisanju britanskog tiska, najmanje četvorica zastupnika optužena su za spolno uznemiravanje ili neprimjerene geste i izjave.