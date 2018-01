DJEVOJKA VOĐE UKIP-a VRIJEĐALA PRINČEVU ZARUČNICU: ‘Nikad ne bih spavala s crncem, to će baciti ljagu na kraljevsku obitelj’

Marney je napisala da će Markle, američka glumica čija je majka crnkinja, a otac bijelac, “baciti ljagu” na kraljevsku obitelj, a drugoj poruci ustvrdila je da nikada ne bi imala spolne odnose s “crncem” jer su “ružni”.

Vođa britanske euroskeptične stranke UKIP pozvan je u nedjelju da se povuče s dužnosti nakon što je list Mail on Sunday objavio da je njegova djevojka poslala rasističke poruke o zaručnici princa Harryja, Meghan Markle.

Henry Bolton (54) postao je prošle godine četvrti vođa stranke u godinu dana. Stranka je imala velik utjecaj na referendumsku odluku o Brexitu. Bolton je oko Božića završio u tabloidima jer je ostavio suprugu zbog 25-godišnjeg modela i članice UKIP-a Jo Marney. Mail on Sunday objavio je niz poruka koje je Marney poslala prijatelju, a u kojima je uvredljivo komentirala Markle i crnce.

List je potom objavio i njezinu ispriku, jer ona sada tvrdi da su njezini komentari “izvučeni iz konteksta”. Marney je zbog toga suspendirana iz stranke.



UKIP-ov član Bill Etheridge, zastupnik Europskog parlamenta, rekao je: “Došlo je vrijeme da Henry Bolton podnese ostavku na mjesto vođe UKIP-a. On mora otići i to brzo i što je tiše moguće.” Smatra da je on politički neiskusan i da je njegovo vodstvo bilo “pakao” za stranku.

Peter Whittle, član Londonske skupštine iz redova UKIP-a, rekao je da bi Boltona trebalo izbaciti iz stranke. Marney je napisala da će Markle, američka glumica čija je majka crnkinja, a otac bijelac, “baciti ljagu” na kraljevsku obitelj, a drugoj poruci ustvrdila je da nikada ne bi imala spolne odnose s “crncem” jer su “ružni”.

Markle i princ Harry vjenčat će se 19. svibnja u dvorcu Windsor.