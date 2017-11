BRITANCI SE RASPISALI O LJETOVANJU IZ PAKLA U HRVATSKOJ: ‘Dijete mi je naletjelo na ladicu punu seks igračaka’

Na britanskom portalu Telegraph objavljeno je nekoliko šokantnih priča s putovanja, a među njima se našla i ona o ljetovanju u Hrvatskoj.

Peter Hardy s obitelji je ljetovao na otoku Braču. Za Telegraph je opisao zašto to putovanje pamti kao ljetovanje iz pakla.

‘Prvi alarm bio nam je smrad pržene koze i luka u vrijeme doručka, mirisa koji se penjao sve do naše terase. “Mislim da netko živi u garaži ispod nas”, rekla je moja 11-godišnja kćer. I zbilja je dolje netko boravio – vlasnik vile na hrvatskom otoku Braču, plus petero članova njegove obitelji.

Kad nije kuhao hranu opora mirisa, sjedio je u svom prljavom prsluku i kratkim hlačama, mrštio se promatrajući svaki naš korak sa sumnjom. Činilo se i da ne shvaća što točno znači formulacija ‘prazan apartman’. Naime, odjeća obitelji i dalje je stajala u ormarima u spavaćoj sobi koju smo platili, a njihovih je stvari bilo posvuda.



Naša su djeca naletjela na ladicu prepunu pornofilmova i seksualnih pomagala. Kad god smo mi napustili vilu, gospodin se iz garaže popeo svoj dom na katu. Odlučio je kako previše koristimo uređaj za klimatizaciju, stoga nam je oduzeo daljinski za paljenje te nam ga odbio vratiti. Sanitarija u sauni, odnosno garaži u kojoj je spavao, ne postoje, stoga smo uvijek znali kada je bio u apartmanu i njuškao’, napisao je Hardy.

Opisao je i kako su u brošuri koju je dobio o vili napisane laži.

‘Netočno. Prvo morate prijeći cestu kako biste došli do omanje luke. Da, tamo se može plivati, no more ja na tom mjestu zagađeno kanalizacijskim otpadom. Naše je 14-godišnji sin odmah razvio ozbiljnu kožnu infekciju pa smo dobar dio našeg 14-dnevnog odmora proveli čekajući liječnički tretman. Dom nam nikad nije toliko falio’, zaključio je Britanac.