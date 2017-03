TEK SAD BREXIT MOŽE POČETI: Svi su čekali da ona da zeleno svjetlo…

Kraljica Elizabeta II. dala je formalno odobrenje za Brexit što znači da premijerka Theresa May može u bilo kojem trenutku pokrenuti proces pregovora o izlasku Velike Britanije iz Europske unije.

Nakon što su oba doma parlamenta podržala “zakon o Brexitu” i nakon potpore kraljice Elizabete, May ima pravo započeti pregovore koji bi se za Britaniju mogli pokazati najsloženiji od Drugog svjetskog rata.

May, imenovana premijerkom ubrzo nakon izglasavanja Brexita na referendumu, suočila se s pokušajima parlamenta da unesu promjene u zakon koji joj daje pravo pokretanja razdruživanja.

No, osim što je kazala da će službeni postupak razdruživanja započeti ovaj mjesec, May tek treba reći kada će se to točno dogoditi i time okončati devetomjesečna nagađanja kako će vlada pristupiti nepoznanici zvanoj “izlazak iz EU-a”.



Premijerka se nada da će u pregovorima postići svoj cilj: održati veze s 27 članica što je tješnje moguće, ali istovremeno zadovoljiti euroskeptike u svojoj konzervativnoj stranci.