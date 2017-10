BOSANAC OPISAO SITUACIJU U KATALONIJI: ‘Izgleda poput one u BiH 1992. Katalonska policija pomaže ozlijeđenima da dođu do bolnice’

Među brojnim građanima koji se nalaze u Kataloniji je i Kenan Terzić iz Bosne i Hercegovine, koji je opisao situaciju u toj zemlji, u kojoj je do poslijepodnevnih sati u neredima i brutalnosti policije koja po nalogu španjolske vlade pokušava spriječii referendum, ozlijeđeno više stotina ljudi.

Kenan Terzić, rodom iz Travnika koji živi u Barceloni, komentirao je atmosferu u Kataloniji . “Ljudi su mirnim prosvjedima stali ispred policije, nijednog trenutka nisu podigli ruku ili bacili neki objekt prema policiji. Međutim, španjolska policija je nasilno krenula prema stanovništvu. Jedini način da se to stanovništvo zaštiti je katalonska policija, koja pomaže ozlijeđenima da dođu do bolnica i vozila Hitne pomoći koja ne mogu ući u mjesta gdje je španjolska policija”, kaže Terzić dodajući da situacija izgleda poput one u BiH 1992.

“Postoji ogromna paralela između mobilizacije ljudi, reakcije policije, nemogućnosti političara da pronađu adekvatno rješenje. Slična je situacija kao u BiH 1992. godine. Jedina razlika je što govorimo o Španjolskoj kao otvorenom tržištu i što je većina firmi, odnosno dobar dio vanjskog duga Španjolske, zavisi od drugih zemalja. Možda je to nada Katalonije da EU i općenito svjetske institucije stanu u podršku Katalonije i demokracije, kako bi se iznašlo rješenje za ovu španjoslku pokrajinu”, kazao je Terzić za N1 dodajući kako Kataloncima nije toliko važan rezultat nego samo izlazak na izbore jer se sada bore protiv policijske represije

Inače, na referendumu o nezavisnosti u Kataloniji u nedjelju je u sukobima, prema posljednjim podacima ozlijeđeno 460 ljudi.

Glasnogovornik katalonske vlade, koja je organizirala referendum protivan španjolskom ustavu, rekao je kako među ozlijeđenima ima i onih teže ozlijeđenih.

“Za svu osobnu i materijalnu štetu odgovoran je isključivo (španjolski premijer) Mariano Rajoy i vlada Narodne stranke”, rekao je glasnogovornik Jordi Turull. Nakon što jutros autonomna katalonska policija nije zatvorila biračka mjesta, premda joj je to naložio sud, reagirala je španjolska civilna garda i nacionalna policija s namjerom da oduzme glasačke kutije.

Na svakom biračkom mjestu, uglavnom osnovnim i srednjim školama, stotine osoba su tijelima blokirale ulaze nakon čega ih je policija rastjerivala gumenim mecima i palicama ili ih odnosila kada bi nepomično ležali na podu pružajući mirni otpor.

Potpredsjednica španjolske vlade Soraya Saenz de Santamaria je rekla novinarima kako je policija u nastojanju da spriječi referendum djelovala “profesionalno i umjereno”. Narodna stranka desnog centra i premijer Rajoy istaknuli su prošli tjedan da se referendum neće održati jer je protivan ustavu i jer ga je ustavni sud zabranio.

Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je preko Twittera kako je ozlijeđeno 9 pripadnika nacionalne policije te 2 pripadnika civilne garde. Nastavak napetosti očekuje se do kraja dana. Katalonska vlada pozvala je 5,3 milijuna stanovnika da nastave izlaziti na birališta do 20 sati unatoč snimkama ozlijeđenih i policije.