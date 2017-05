BLAIR SE ZBOG BREXITA VRAĆA U POLITIKU: ‘Ne mogu ništa ne reći u ovom povijesnom trenutku’

Nekadašnji britanski premijer Tony Blair objavio je u ponedjeljak odluku da se vrati u političku arenu i “zaprlja ruke” u borbi protiv Brexita, u razgovoru za dnevnik Daily Mirror.

Blair, koji je bio na čelu Laburističke stranke od 1994. do 2007., ne namjerava se ipak kandidirati za mjesto zastupnika na sljedećim parlamentarnim izborima 8. lipnja niti krenuti u osvajanje laburista, istaknuo je.

ANKETA KOJA JE UZDRMALA BRITANIJU: Većina građana, po prvi put, žali zbog Brexita

“Treba zaprljati ruke i to ću učiniti”

“Brexit me izravno motivirao da se više umiješam u politiku”, objašnjava 63-godišnji Blair, premijer od 1997. do 2007. “Treba zaprljati ruke i to ću učiniti”.



“Ne želim se naći u situaciji da nisam ništa rekao u ovom povijesnom trenutku jer bi to značilo da me nije briga za ovu zemlju. A to nije slučaj”.

“Nisam siguran da mogu inicirati politički pokret ali mislim da postoji niz ideja koje bi mnogi podržali”, dodao je nekadašnji premijer.

ISPRIČAO SE: Blair kaže da su greške iz iračkog rata pridonijele usponu IS-a

Pribojava se ‘hard Brexita’ i marginalizacije

Blair se pribojava “hard Brexita” koji bi bio porazan za Britance. “Dio konzervativne stranke odlučan je doći do Brexita bez obzira na cijenu” nakon dvije godine pregovora koji su upravo počeli između Londona i EU-a.

“Jedinstveno europsko tržište bilo je Liga prvaka u području trgovine. Trgovinski sporazum između Velike Britanije i EU-a značio bi drugu ligu. Sami sebe marginaliziramo”, upozorio je Tony Blair.

ŠUŠKA SE DA BI SE UJEDINJENO KRALJEVSTVO JEDNOG DANA MOGLO VRATITI U EU: ‘Brexit će skupo platiti, a povratak još skuplje’