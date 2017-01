OTKRIVEN IDENTITET AUTORA ‘PRLJAVOG DOSJEA’ O TRUMPU: Čim su ga razotkrili nestao je bez traga i susjedima ostavio bizarnu poruku

Bivši britanski špijun koji je navodno sastavio ‘prljavi dosje’ kojim se blati Donalda Trumpa pobjegao je u strahu za život iz svojeg 1,5 milijuna funti vrijednog stana i rekao susjedima: “Pazite na moju mačku”.

Kako piše Daily Mail, bivši agent britanske službe MI6 Christopher Steele je naveden kao izvor razbludnih spisa kojima je Kremlj dobio kompromitirajuće dokaze Trumpovog seksualnog života i kojima ga je, navodno, planirao ucjenjivati. Steele je 52-godišnji stručnjak za obavještajnu analitiku i protuterorističko djelovanje, a sigurnosni izvori kažu da je svojedobno radio s ubijenim ruskim špijunom Aleksandrom Litvinenkom.

Sada je prisiljen napustiti svoj dom sa ženom i djecom u strahu od reakcije Kremlja zbog spomenutog dosjea, a izvori kažu da je užasnut zbog svoje sigurnosti.

‘Ne znamo mnogo o njemu’

Sinoć nije bilo znakova života u njegovu domu u prigradskoj londonskoj regiji Surrey, a jedan susjed kaže da ga je utučeni bivši špijun zamolio da mu pripazi na mačku jer će, kako je rekao, biti odsutan nekoliko dana.

“Ne znam kamo je otišao ni kako ga kontaktirati. Zapravo, ne znam mnogo o njemu osim što se pozdravimo kad se sretnemo”, kaže Steleov susjed.

Šefovi u MI6 rekli su Mirroru da se Steele možda krije u sigurnoj kući, a ona bi mogla biti i u nekoj drugoj državi.

“Jednom kad mu je ime izašlo u javnost mogao bi biti u opasnosti, pa su vjerojatno poduzete mjere kojima bi ga se zaštitilo i stavilo u sigurnije okružje”, kažu obavještajni izbori.

Steele je služio u MI6 gotovo dva desetljeća, a sada je direktor privatne zaštitarske i istražiteljske tvrtke Orbis Business Intelligence Ltd. Jedan Trumpov suparnik u utrci za republikansku nominaciju angažirao ga je da napiše dosje o budućem američkom predsjedniku. Kako navode izvori, taj je dosje na kraju američkim političarima proslijedio jedan bivši britanski veleposlanik u Rusiji.

Umiješanost bivšeg obavještajca i veleposlanika u ovu aferu neugodna je za britansku vladu, pa je Theresa May pod pritiskom kako bi uvjerila izabranog predsjednika SAD-a da Ujedinjeno Kraljevstvo nema nikakve veze s dosjeom napisanim na 35 stranica.

No, izvori kažu da je Steele jednu kopiju ‘prljavog dosjea’ proslijedio i u MI6.

Jučer je Trump dosje, koji je navodno bivši britanski veleposlanik dostavio američkom senatoru Johnu McCainu, nazvao lažnim, a i Moskva je optužbe na svoj račun nazvala besmislenima. Američki novinari su cijeli tjedan pokušavali doći do Steelea, no on je preko posrednika odbio dati izjavu, rekavši da je taj predmet ‘prevruć’, piše Wall Street Journal.

Brritanska služba sigurnosti prvotno je pokušala spriječiti britanske medije da objave Steeleovo ime izdavanjem tzv. D-obavijesti, koja zahtijeva da se određena otkrića ne objavljuju zbog sigurnosnih razloga.

Radio u britanskom veleposlanstvu u Moskvi

U međuvremenu su iskrsnuli izvještaji prema kojima bi se Steele mogao dovesti u vezu s ruskim agentom Aleksandrom Litvinenkom. Bivši agent KGB-a je, podsjećamo, otrovan polonijumom u Londonu 2006. godine, navodno po nalogu ruskih vlasti.

Kako piše BuzzFeed, Steele je za vrijeme svojeg zaposlenja u Mi6 radio u britanskom veleposlanstvu u Moskvi, a kao privatnik je kasnije razgovarao s većim brojem svojih starih kontakata iz FSB-a (ruske obavještajne službe, nasljednice KGB-a) i nekima od njih dobro platio za informacije koje imaju o Trumpu i njegovim odnosima s Rusijom. Motivirani financijskom injekcijom ruski obavještajci su mu otkrili da je Trump svojedobno bio snimljen u moskovskom Ritz-Carlton hotelu u društvu skupine prostitutki.

Izvješće je od Steela naručila tvrtka iz Washingtona koja se bavi političkim istraživanjima i koja je tijekom kampanje radila za Super-pac koji se protivio Trumpu, a njihovi su predstavnici dokument pokazali Woodu tijekom zadnjeg tjedna kampanje.

O aktualnim optužbama protiv Trumpa jučer je pisao i novinar BBC-ja Paul Wood, koji tvrdi da je za optužbe čuo još u zadnjem tjednu kampanje, ali ih u dogovoru sa svojom kućom nije objavio jer jednostavno nije bilo moguće provjeriti njihovu točnost. Prema Woodovim saznanjima, CIA smatra da su optužbe o kompromitirajućoj snimci vjerodostojne, a istodobno zajednički tim CIA-e i FBI-ja istražuje navode da su Rusi slali novac Trumpu ili njegovoj izbornoj kampanji.

Suprotno Trumpovim optužbama, Wood navodi da dokument nisu sastavili niti naručili politički amateri, nego ljudi koji se inače bave ozbiljnim analizama i procjenama rizika za državu i poslovanje. Nakon što je sredstva za “istraživanje” Trumpa u početku davala ranije spomenuta tvrtka iz Washingtona, tijekom kampanje je financiranje preuzeo anonimni donator Demokratske stranke koji je suprotno preporukama tvrtke bivšeg obavještajca Mi6 koja je izvješće sastavila, isto predao FBI-ju, piše Wood.

Osim toga, Wood navodi da mu je u kolovozu prošle godine jedan umirovljeni špijun rekao da mu je postojanje kompromitirajuće snimke s Trumpom otkrio “šef obavještajne agencije jedne istočnoeuropske države”.

‘Postoji više snimaka’

Kad je Wood preko posrednika pristupio aktivnim službenicima CIA-e koji su se bavili dotičnim dokumentom, tj. optužbama protiv Trumpa, oni nisu htjeli direktno pričati s njim. No, dobio je poruku da “postoji više snimaka, audio i videosadržaja, s više lokacija (Ritz-Carlton u Moskvi i Sankt Petersburg), tijekom različitih datuma koji su seksualne naravi”.

Zbog toga što je CIA navode iz dokumenta smatrala vjerodostojnima, sastavili su svoje izvješće o optužbama protiv Trumpa koje je prošli tjedan poslano predsjedniku Obami, stranačkim liderima u Kongresu i samom Trumpu, navode Washington Post i New York Times.

I dok se postojanje snimki ne može potvrditi, nije sporno da je Trump sa svojim suradnicima odsjeo u hotelu Ritz-Carlton u Moskvi 2013. godine tijekom izbora za Miss Universe. No, jučer je na press konferenciji sam tvrdio da je svoju pratnju upozorio da se sve sobe u tom hotelu vjerojatno snimaju skrivenim kamerama i mikrofonima i tako zanijekao mogućnost da je snimljen u kompromitirajućem činu.

Wood navodi da se ruski obavještajci često znaju hvaliti “kompromitirajućim dokumentima” koje navodno imaju o svim javnim osobama, do te mjere da je i sam Putin suradnicima navodno tvrdio da takav materijal postoji i o njemu samome. Jedan bivši službenik CIA-e, koji je razgovarao s aktualnim službenikom FSB-a o snimkama Trumpa, Woodu je pak rekao da sve zvuči “vrlo sumnjivo” i da ruske tvrdnje treba uzeti s velikom dozom opreza.

U svakom slučaju, Wood zaključuje da je Trump u pravu kad je istaknuo neprovjerenost tvrdnje o postojanju kompromitirajućih snimki.

No, “seksi snimke” su samo dio priče. Druga optužba iz dokumenta glasi da je Trumpov stožer tijekom kampanje primao novac iz Kremlja. Prvo se navodi kako je Trump u nekoliko navrata odbio “unosne poslove” koje su mu Rusi nudili kako bi kupili njegovu lojalnost.

Troje Trumpovih suradnika primilo novac preko dviju ruskih banaka

Iako nije otvoreno prihvatio takve ponude, CIA je ipak posumnjala da je troje Trumpovih suradnika primilo novac preko dviju ruskih banaka te su formirali zajednički tim s drugim američkim agencijama i ministarstvima (FBI, ministarstvo financija, ministarstvo pravosuđa….) kako bi ustanovili ima li u tome istine. Nakon dva neuspjela pokušaja 15. listopada prošle godine su uspjeli ishoditi nalog od tajnog američkog suda koji se bavi obavještajnim pitanjima, Fisa-e, za pokretanje istrage protiv dviju ruskih banaka i troje Trumpova suradnika, koji su zanijekali optužbe ili ih odbili komentirati.

Jednako tako, CIA, FBI i Ministarstvo financija SAD-a odbili su komentirati bilo što vezano uz istražni nalog koji je Fisa navodno izdala te je nejasno traje li još istraga i radi li prvotni interagencijski tim i dalje na njoj. S druge strane, službena Moskva odlučno je zanijekala sve navode iz spornog dokumenta koji je objavio BuzzFeed.