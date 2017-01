BIVŠI ŠPIJUN MI6 POBJEGAO IZ SVOJEG DOMA: Boji se za život zbog ‘prljavog dosjea’ protiv Trumpa

Bivši britanski špijun koji je navodno sastavio ‘prljavi dosje’ kojim se blati Donald Trump pobjegao je u strahu za život iz svojeg 1,5 milijuna funti vrijednog stana i rekao susjedima: “Pazite na moju mačku”.

Kako piše Daily Mail, Bivši agent britanske službe MI6 Christopher Steele je naveden kao izvor za razbludne spise kojima je Kremlj dobio kompromitirajuće dokaze Trumpovog seksualnog života i kojima ga je, navodno, planirao ucjenjivati. Steele je 52-godišnji stručnjak za obavještajnu analitiku i protuterorističko djelovanje, a sigurnosni izvori kažu da je svojedobno radio s ubijenim ruskim špijunom Aleksandrom Litvinenkom.

Sada je prisiljen napustiti svoj dom s ženom i djecom u strahu od reakcije Kremlja zbog spomenutog dosjea, a izvori kažu da je užasnut zbog svoje sigurnosti.

Sinoć nije bilo znakova života u njegovom domu u prigradskoj londonskoj regiji Surrey, a jedan susjed kaže da ga je utučeni bivši špijun zamolio da mu pripazi na mačku jer će, kako je rekao, biti odsutan nekoliko dana.

“Ne znam kamo je otišao ni kako ga kontaktirati. Zapravo, ne znam puno o njemu osim što se pozdravimo kad se sretnemo”, kaže Steleov susjed.

Šefovi u MI6 rekli su Mirroru da se Steele možda krije u sigurnoj kući, a ona bi mogla biti i u nekoj drugoj državi.

“Jednom kad mu je ime izašlo u javnost mogao bi biti u opasnosti, pa su vjerojatno poduzete mjere kojima bi ga se zaštitilo i stavilo u sigurnije okružje”, kažu obavještajni izbori.

Steele je služio u MI6 skoro dva desetljeća, a sada je direktor privatne zaštitarske i istražiteljske tvrtke Orbis Business Intelligence Ltd. Jedan Trumpov suparnik u utrci za republikansku nominaciju angažirao ga je da napiše dosje o budućem američkom predsjedniku. Kako navode izvori, taj je dosje na kraju američkim političarima proslijedio jedan bivši britanski veleposlanik u Rusiji.

Umiješanost bivšeg obavještajca i veleposlanika u ovu aferu neugodna je za britansku vladu, pa je Theresa May pod pritiskom kako bi uvjerila izabranog predsjednika SAD-a da Ujedinjeno Kraljevstvo nema nikakve veze s dosjeom napisanim na 35 stranica.

No, izvori kažu da je Steele jednu kopiju ‘prljavog dosjea’ proslijedio i u MI6.

Jučer je Trump dosje koji je navodno bivši britanski veleposlanik dostavio američkom senatoru Johnu McCainu nazvao lažnim, a i Moskva je optužbe na svoj račun nazvala besmislenima. Američki novinari su cijeli tjedan pokušavali doći do Steelea, no on je preko posrednika odbio dati izjavu, rekavši da je taj predmet ‘prevruć’, piše Wall Street Journal,

Brritanska služba sigurnosti prvotno je pokušala spriječiti britanske medije da objave Steeleovo ime izdavanjem tzv. D-obavijesti, koja zahtijeva da se određena otkrića ne objavljuju zbog sigurnosnih razloga.

U međuvremenu su iskrsnuli izvještaji prema kojima bi se Steele mogao dovesti u vezu s ruskim agentom Aleksandrom Litvinenkom. Bivši agent KGB-a je, podsjećamo, otrovan polonijumom u Londonu 2006. godine, navodno po nalogu ruskih vlasti.