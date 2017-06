ODVEO JU NA PREVARU, TUKAO I SILOVAO: Stravična ispovijest majke dvogodišnje djevojčice koja je prošla pakao na planini Bukulji

Bojana M., tridesetdvogodišnjakinja iz Aranđelovca u Srbiji ispričala je stravičnu ispovijest o onome što je preživjela prije samo nekoliko dana. Njezin bivši nevjenčani suprug, Alen I. (29), s kojim ima kćerkicu od dvije i pol godine, na prijevaru ju je namamio u automobil, a potom pretukao i silovao. Iste noći završila je na hitnoj čiji su dežurni liječnici pozvali policiju pa je muškarac uhićen.

Bojana M. tog je 11.lipnja na večer bila kod kuće s kćerkicom i dečkom kad je dobila poziv od svojeg bivšeg partnera. On ju je zamolio za pomoć, a ona se u papučama spustila na ulicu. Odmah je primjetila da je pijan, a on ju je molio da s njim ide do automobila.

“Dovezao nas je na Bukulju (planina, op.a.). Tu je skrenuo s glavnog puta i stao. Odmah potom uslijedili su udarci. Šakom me je udario preko lica, ugrizao me za obraz… Nisam imala snage braniti se. Ja imam 40 kilograma, probleme sa srcem od 15. godine, a on ima 90 kilograma… Onda me je silovao. Na svaki moj vrisak, na svako moje: “Nemoj”, udarao me je po glavi, svaki put sve jače. Nogu mi je priklještio uz vrata pa se nisam mogla pomaknuti. Plakala sam, vrištala, molila, ništa nije pomoglo. Nije ga bilo briga” ispričala je.

Kad je sve završilo, nesretna žena je od straha bila paralizirana, no tu nije bio kraj. Muškarac je nastavio s verbalnim nasiljem, priznajući kako fizički maltretira i svoju sadašnju suprugu koja je pred porođajem, te ustvrdivši kako je njihovo ponašanje uzrok njegova nasilja, ispričala je nesretna žena za Blic.



Nakon svega samo ju je mirno dovezao do kuće u kojoj je živjela. Ona je tijekom noći otišla na hitnu, a liječnici su, kad su vidjeli u kakvom je stanju, pozvali policiju. Alen I. uhićen je odmah ujutro, a policija mu je odredila mjeru zabrane prilaska na 48 sati. Nakon toga će se susresti na sudu.

Bojana je s Alenom bila deset godina u vezi, do 2015. U drugom stanju ostala je 2013. godine. Rodila je kćerkicu, koja nijema imala ni šest meseci kad su se razišli.

“Ostavila sam ga zbog toga što me tukao, a s tim je počeo odmah nakon poroda. Maltretirao me je i fizički i psihički. Nije radio, ali je uzimao moju plaću. Trošio je novac na sebe, nije ga bilo briga za dijete. Ostavila sam ga, a on se odrekao skrbništva nad djetetom” rekla je Bojana.

Iako se sada boji da će joj se Alen osvetiti po izlasku iz zatvora, odlučila je s pričom izići u javnost kako bi pomogla sebi i svim drugim ženama koje trpe nasilje.