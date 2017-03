BIVŠI ČLAN PREDSJEDNIŠTVA O NOVOM RATU U BOSNI: ‘Moramo biti spremni na sve. Ako je sila u pitanju, treba odgovoriti silom’

Oružane sukobe u Bosni i Hercegovini ne treba isključiti i ta zemlja mora biti spremna na obranu od takve opasnosti, ocijenio je danas Ivo Komšić, ratni član Predsjedništva BiH koji je pozvao sadašnje vlasti da ozbiljno shvate prijetnje njenom suverenitetu i teritorijalnom integritetu.

Na svečanoj akademiji, upriličenoj u sarajevskoj Vijećnici, u povodu 1. ožujka, Dana nezavisnosti, Komšić je kao jedan od govornika ocijenio kako suverenitet, nezavisnost i ravnopravnost, za koju se na referendumu 1992. opredijelila uvjerljiva većina građana BiH, ostaju trajne vrijednosti za koje se valja boriti političkim, ali i drugim sredstvima ukoliko to bude nužno.

“Moramo biti spremni na sve. Ako je sila u pitanju onda odgovoriti silom, ako je politika onda politički”, kazao je hrvatski član ratnog Predsjedništva BiH, iako nije pojasnio koji su točno izvori takvih ugroza.

Komšić je upozorio kako se u postojećim okolnostima ne bi trebalo zavaravati tvrdnjama o tome da su oružani sukobi isključeni, podsjećajući kako je takvih razmišljanja bilo i uoči rata koji je izbio prije 25 godina i kojim se pokušala spriječiti uspostava BiH kao samostalne države.



“Mi na to moramo imati spreman odgovor. Ne smije nam se ponovo dogoditi travanj 1992. da nam barikadama blokiraju Sarajevo i cijelu državu”, kazao je Komšić.

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u svom je istupu komentirao Komšićevo upozorenje konstatacijom kako se nada da do najgorega neće doći, no suglasio se kako na sve, pa i na to, valja imati spreman odgovor.

“Uvjeren sam da neće biti nekih novih vojnih avantura, no na svako pitanje ćemo naći odgovor”, kazao je Izetbegović.

Dodao je kako će se borba za ravnopravnost svih u BiH na svakom dijelu njezina teritorija nastaviti, jer je to zadaća koju su vlastima ostavili građani glasovanjem na referendumu 1992. Odluka kojom je tada podržana neovisnost i suverenitet BiH, po Izetbegovićevim riječima, spriječila je pokušaj podjele države na čiji su teritorij, kako je ustvrdio, pretenzije imali i Beograd i Zagreb.

“Da nije bilo referenduma i da se nismo odlučili za nezavisnost, rat bi se odvijao između dvije vojske. Jednu bi vodili Boban, Šušak i Tuđman, a drugu Mladić, Milošević i Karadžić“, kazao je Izetbegović.

On je još jednom branio odluku da podrži pokretanje postupka revizije presude Međunarodnog suda pravde (ICJ) protiv Srbije ističući kako je to dug prema svima koji su stradali u ratu.

“Odlučno odbacujem tvrdnju da zahtjev za reviziju produbljuje mržnju i pravi podjele u BiH. Istina je potrebna i prošlosti i sadašnjosti, a najviše budućnosti”, kazao je Izetbegović.