BITKA ZA MOSUL: Iračke snage ponovno napale ISIS, vode se borbe od vrata do vrata

Iračke snage krenule su ponovno u napad na Islamsku državu u Starom gradu u Mosulu, gdje iračke snage i koalicija predvođena Washingtonom provode istragu o udarima koji su usmrtili brojne civile.

Pentagon je objavio da pregledava više od 700 video-snimaka zračnih udara međunarodne koalicije protiv džihadista na zapadu Mosula kako bi se rasvijetlile informacije o velikom broju civila ubijenih u tim bombardiranjima.

“Jedna od stvari koju ispitujemo jest jesu li te brojke skupljene iz različitih incidenata, različitih operacija u toj vrlo žestokoj bitci koja se odigrava u Mosulu”, objasnio je pukovnik J.T. Thomas, glasnogovornik američkog vojnog zapovjedništva, video-linkom iz Pentagona.

Sukobi se odvijaju u “gusto naseljenoj zoni s borbama od vrata do vrata, od ulice do ulice, uz bombardiranja”, objasnio je on. “Još su tisuće civila na zapadu Mosula. To je jedna od naših velikih briga”.



U nedjelju je šef američkih snaga na Bliskom istoku Joseph Votel nazvao “strašnom tragedijom” smrt civila u zračnim bombardiranjima u Mosulu.

Rusija je u ponedjeljak navela kako je zatražila održavanje posebnog sastanka Vijeća sigurnosti UN-a o stanju u Mosulu i objavila kako “nadzire stanje izbliza”.