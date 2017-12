BISTE LI PRISTALI DA VAM SE PLAĆA ISPLAĆUJE U BITCOINU? ‘To je kao da primate plaću u loto listićima’

Zaposlenici koji odluče odmah prodati svoje bitcoine dobili bi isti novac u gotovini u protuvrijednosti onoga koliko valuta vrijedi tog dana.

Bitcoin je virtualna kriptovaluta o kojoj svi pričaju, a tek je rijetki posjeduju. No to bi se uskoro moglo promijeniti. Uprava japanske GMO Groupe odlučila je dati svojim djelatnicima priliku da dio svoje zarade dobiju isplaćenu u bitcoinima. Kritičari tvrde kako je riječ o marketinškom triku koji se pojavljuje u doba kada globalni interes usmjeren na financijske tehnologije nikad nije bio veći.

Tako će više od 4000 radnika moći postati vlasnicima ove kriptovalute, no u svemu postoji rizik, a to su promjene u vrijednosti. Samo prošlog tjedna vrijednost bitcoina drastično je pala no od tada se oporavila i ponovno narasla za više od 50 posto, piše BBC.

Kako to funkcionira?

Plaće u Bitcoinima obično se plaćaju prema vrijednosti digitalne valute u dogovorenom datumu i vremenu. Ako je vrijednost bitcoina 10.000 dolara, a zaposlenik je odlučio uzeti 1.000 dolara u digitalnoj valuti, primit će 0,1 Bitcoin.



Zaposlenici koji odluče odmah prodati svoje bitcoine dobili bi isti novac u gotovini u protuvrijednosti onoga koliko valuta vrijedi tog dana, naravno, ako prodaju dogovore unaprijed. Novi vlasnici kriptovaluta morat će odlučiti sami hoće li je prodavati ili zadržati s obzirom na to da vrijednost iste može ponovno porasti, ali i padati.

‘Ako zaposlenik može dobivati svoju plaću u Bitcoinu, onda bi mogao primati plaću i u obliku listića igara na sreću. Oni i tako samo sudjeluju u igri’, kazao je Massimo Massa, profesor financija na INSEAD-u.

Dodaje kako zaposlenici moraju biti svjesni da nema nikakvog jamstva da će cijena Bitcoina porasti i da nema nikakve intrinzične vrijednosti jer nema ničega što bi to moglo poduprijeti. Kazao je i kako takve sheme nikada ne bi smjele biti obvezne.

Zaposlenici su oduševljeni

Unatoč nebrojenim upozorenjima poznatih ekonomista i analitičara da bitcoin neće zauvijek samo rasti, čini se kako je većini zaposlenika ovakav način isplate plaće super ideja. Bitwage, platforma izrađena s ciljem pretvaranja plaća u kriptovalutu, ove je godine stekla tisuće novih korisnika, ohrabrenih konstantnim rastom vrijednosti ove kriptovalute. Osnivač Bitwagea, Jonathan Chester, kazao je kako sve više ljudi želi sudjelovati, odnosno posjedovati kriptovalute.

Njegova je tvrtka samo u ovoj godini obradila 30 milijuna dolara za plaće za 20.000 korisnika u SAD-u, Europi, Latinskoj Americi i Aziji, uključujući osoblje tvrtki Google, Facebook, GE, Philips, Ujedinjenih naroda i američke mornarice. Mnogi od tih radnika sami su se prijavili za ovu uslugu. Chester dodaje kako i sam pretvara 15% vlastite mjesečne plaće u bitcoine te smatra da je to pravi ‘način prikupljanja bitcoina i ostali kriptovaluta bez da razmišljate je li pravo vrijeme za kupnju bitcoina ili nije’.

A što je s porezom?

Teško je generalizirati, i čini se neizbježnim da će, kako se industrija razvija, promijeniti i porezna pravila. Gdje god se nalazili u svijetu, zaposlenici će obično morati plaćati porez na dohodak zbog njihove plaće u bitcoinima, preračunate u vrijednost dolara ili lokalne valute u trenutku plaćanja plaće. Ali baš kao i kod opcija dionica, zaposlenici možda trebaju platiti porez i na kapitalne dobitke ako im je bitcoin porastao, no to ovisi o poreznoj jurisdikciji svake zemlje.

Tvrtke koje rade u industriji kriptovaluta već godinama nude svojim radnicima plaće u bitcoinima. Što se poslodavaca tiče, ako su svoje bitcoine kupili radno, kada su vrijedili puno manje, sada je pravi trenutak da u bitcoinima počnu isplaćivati plaće svojim zaposlenicima.

Japanski poduzetnik koji je odlučio svojim radnicima ponuditi da im plaće isplaćuje u bitcoinima kaže kako njegov cilj nije zaraditi tako već da potakne zaposlenike da se više informiraju o kriptovalutama što će naposljetku dovesti do ‘vitalnog značaja za rast i širenje poslovanja kriptovaluta’.

Nije samo Bitcoin u igri

Industrija digitalnog načina isplate plaća sve se više širi i na druge digitalne valute koje nastaju čitavo vrijeme. U tvrtki TenX, sa sjedištem u Singapuru, osoblje obično dobiva svoju osnovnu plaću na svoje bankovne račune, ali se njihov mjesečni bonus isplaćuje u pay tokensima, vlastitoj digitalnoj valuti tvrtke. Tokeni, kojima se može trgovati na digitalnim burzama, prvi su puta ponuđeni na tržištu u lipnju, čime je tvrtka podigla vrijednost za 80 milijuna dolara.

Suosnivač TenX-a Julian Hosp izjavio je kako nema smisla kupiti Bitcoine za isplatu bonusa kada tvrtka već ima vlastitu valutu. Isplata bonusa u žetonima, uvjeren je, potiče zaposlenike, s obzirom na to da bi Payova vrijednost trebala porasti u skladu s uspjehom tvrtke, dodao je Hosp.