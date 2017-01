BIO JE MILJENIK AMERIKE: 10 razloga zbog kojih je narod toliko volio Baracka Obamu

Donald Trump prisegnuo je na vjernost Ustavu te tako postao 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država dok je 44. predsjedniku Amerike, Baracku Obami službeno završio mandat. Po čemu će ga Amerika, kao i ostatak svijeta pamtiti Sky news je sažeo u 10 točaka.

1. Zbog suza za ‘lijepu malu djecu’ lišenu budućnosti nakon stravičnog ubojstva u školi Sandy Hook





Dana 14. prosinca 2012. godine, Obama je održao govor kojim je želio dati smisao masovnom ubojstvu koje je potreslo Ameriku, a u kojem je ubijeno 20 djece i šest nastavnika osnovne škole Sandy Hook u Newtownu u saveznoj državi Connecticut. Kada je počeo govoriti o budućnosti koju su ubijena djeca mogla imati, suze su se počele slijevati niz njegovo lice.

‘Naša su srca slomljena’, rekao je Obama kroz suze.

Samo tri godine kasnije, govoreći o nasilju i ubojstvima diljem Amerike, Obama je ponovno zaplakao. Iako se trudio uvesti promjene, njegove mu ovlasti to nisu dopuštale, a od masakra u osnovnoj školi Sandy Hook kada je Adam Lanza ubio 20 učenika i šestero nastavnika, još je najmanje 1000 djece stradalo od vatrenog oružja.

2. Zbog nesebičnog dijeljenja ekskluzivnih fotografija ubojstva Osame bin Ladena s cijelim timom

Fotografija koja je, složili bi se mnogi, obilježila predsjedavanje predsjednika Obame upravo je ona iz sobe za krizne situacije na kojoj Barack Obama sjedi na stolici i gleda fotografije racije u Abbottabadu u kojoj su specijalne snage ubile Osamu Bin Ladena.

Prema pravilniku, poslovniku ili nečem takvom, predsjednik SAD-a u takvim bi situacijama trebao biti u posebnom uredu te sam prolaziti kroz izvješća specijalnih jedinica na ratištima, no Obama je, zajedno s potpredsjednikom Joeom Bidenom i državnom tajnicom Hillary Clinton pregledavao fotografije zajedno s ostalima.

Bilo je to 1. svibnja 2011., tada se obratio svijetu i rekao: ‘Večeras mogu izvijestiti američki narod i svijet kako su Sjedinjene Američke Države provele operaciju u kojoj je ubijen Osama bin Laden, vođa al Kaide i terorist koji je odgovoran za ubojstvo tisuća nedužnih ljudi, žena i djece’.

3. Zbog toga što je, iako ga je Michelle savjetovala nek dobro razmisli, zapjevao ‘Amazing grace’

Iako se isprva nećkao, na kraju je ipak ispustio glas i zapjevao pjesmu Amazing grace (Milost). Prilikom leta u Južnu Karolinu, navodno je najavio svojoj supruzi, Michelle Obama i svom savjetniku kako bi prilikom čitanja pohvala ubijenom svećeniku Clementu Pinckeyu, mogao i zapjevati.

‘Još uvijek ne znam hoću li to učiniti ili ne no samo bih vas želio upozoriti na to da bi mogao zapjevati, da se znate pripremiti’, rekao im je Obama.

Njegova supruga na to mu je rekla: ‘Zašto pobogu bi to učinio i kako će se to ukapati u govor?’

Potom su i ona i savjetnik dali savjet predsjedniku Obami kako mora sam donijeti tu odluku i ovisno o trenutku to učiniti ili ne.

4. Zbog trenutka potpisivanja Obamacarea kada mu je Joe dobacio kako je to ‘Big Fu***ng Deal’

Biden je bio u pravu, bio je to ‘BFD’, kako je kasnije nastala skraćenica za reforme zdravstvenog sustava koje je uvela Obamina administracija, poznate pod nazivom ObamaCare.

Dana 23. ožujka 2010. godine, Obama je potpisao Zakon o dostupnosti zdravstvene zaštite za milijune Amerikanaca slabijeg imovinskog stanja dajući im jeftinije zdravstvene usluge. Zakon je stupio na snagu 2014. godine, a od tada do danas broj Amerikanaca bez zdravstvene zaštite smanjio se za 16 milijuna.

Kada je potpredsjednik Joe Biden najavio predsjednika Obamu netom samog potpisivanja Zakona, naslonio se prema Obami i rekao mu. ‘Ovo će biti ‘Big Fu**ing Deal’ (Velika je**na stvar). Biden je u tom trenutku bio usmjeren direktno prema kamerama te mu se s usana moglo iščitati što je poručio predsjedniku.

5. Zbog iskrene reakcije kada je rekao: ‘Zašto je ne probaš i uvjeriš se sam!’

Fotografija koja je krasila jedan od zidova Bijele kuće tijekom trajanja osmogodišnjeg mandata predsjednika Baracka Obame je fotografija na kojoj maleni dječak dira kosu predsjednika Obame.

Fotografiju je snimio službeni fotograf Bijele kuće, Pete Souza, 8. svibnja 2009. godine. Dječak na slici je Jacob Philadelphia, sin jednog od djelatnika Bijele kuće koji se opraštao iz službe.

Jakov je, onako iskreno, kazao Obami kako ga zanima je li njihova kosa ista, na što mu je predsjednik Obama odgovorio: ‘Zašto je ne probaš i uvjeriš se sam!’

Potom se sagnuo kako bi dječak mogao probati kakva je njegova kosa, a potom ga je pitao što misli. Jakov mu je odgovorio kako misli da imaju jednaku kosu.

6. Zbog toga što je pozvao Billa Clintona da uđe u zrakoplov

Barack Obama i bivši američki predsjednik Bill Clinton bili su na sprovodu bivšeg izraelskog premijera Shimon Peres, a prilikom vraćanja u zrakoplov koji je trebao poletjeti, čini se kako je Bill Clinton zastao nakon čega mu je Barack Obama, koji se već nalazio u zrakoplovu, doviknuo: ‘Hajdemo Bill, idemo!’

No unatoč tome što ga je zazvao, Clintonu se očito nikuda nije žurilo. Teka kada se okupljeno mnoštvo nasmijalo dvojici predsjednika, Bill je produžio korak i potrčao prema zrakoplovu.

7. Zato što je poljubio svoju lijepu suprugu na košarkaškoj utakmici

Prilikom pauze od političke kampanje u srpnju 2012. godine, Barack Obama je sa suprugom Michelle, kćerkom Maliom i potpredsjednikom SAD-a Joeom Bidenom prisustvovao košarkaškoj utakmici. Prilikom pauza na takvim je utakmicama uobičajeno da ako vas kamere uhvate te se vaše lice nađe na velikom središnjem ekranu, osobu koja se nalazi na ekranu do vas, morate poljubiti. Kamere su uhvatile predsjednika Obamu koji nije dvojio ni sekunde, okrenuo se prema supruzi te je poljubio.

8. Zato što je ipak pokazao Donaldu Trumpu svoj rodni list

Ne tako davno, prije pet godina, pred okupljenim mnoštvom političara i elite, Barack Obama na šaljiv je način odlučio odgovoriti Donaldu Trumpu koji ga je, kada se Obama kandidirao na američkim izborima za predsjednika, prozvao te kazao da se ne može kandidirati jer nije rođen u Americi.

Obama je u govoru kazao kako će, da dokaže svoje podrijetlo i smiri duhove milijardera Donald Trumpa, svima okupljenima pustiti isječak svojeg rođenja, a potom pustio klip iz filma ‘Kralj lavova’ u kojem životinje predstavljaju svog novorođenog kralja.

Nakon završetka videoklipa Obama je objasnio kako je svoj ‘službeni video rođenja’ odučio podijeliti s javnosti ne bi li se Donald Trump prestao baviti njime te se okrenuo važnim stvarima poput ‘je li čovjek na Mjesecu lažirana priča, što se zaista dogodilo u Roswellu te gdje su Biggie i Tupac’.

9. Zbog rukovanja s novim predsjednikom SAD-a, Donaldom Trumpom

Fotografija snimljena u Bijeloj kući 10. studenoga 2016. dala je odgovor svima onima koji se se pitali kakvo je mišljenje dosadašnjeg predsjednika Baracka Obame prema novoizabranom predsjedniku Donaldu Trumpu. Zbog jednog krivog klika po fotoaparatu, nakon upoznavanje dvojice predsjednika internet su preplavile meme.

10. Zbog toga što Obama zna kako se napušta govornica ‘ sa stilom’

Na svojoj posljednjoj velikoj gala večeri u Bijeloj kući kojoj je po posljednji puta bio domaćin, Obama je završio svoj govor tako što je stavio dva prsta na usta (kao da šalje poljubac), podignuo mikrofon visoko u zrak te ga potom, uz riječi ‘Odlazim’, ispustio na pod.

Dva tjedna prije posljednje večere u Bijeloj kući. košarkaški velikan LA Lakersa, Bryant poznatiji kao Crna mamba odigrao je svoju posljednju utakmicu u NBA ligi te na kraju stavio dva prsta na usta, poljubio ih te ispustio mikrofon.

Slika je to koja će zasigurno ostati dugo zapamćena, kako u američkom narodu tako i u cijelom svijetu. Obama je još jednom pokazao da je osim što je vješti diplomat uvijek bio spreman na humor.