‘BILO JE KAO U HOROR FILMU’: Nakon testiranja lijeka koji je trebao izliječiti rak zakazali im organi, amputirali im prste…

Šestorica muškaraca koji su 2006. godine sudjelovali u testiranju lijekova, pretrpjeli su strašne posljedice: konstantno su bili u bolovima, organi su im počeli zakazivati, glave naticati, a nekima su čak morali amputirati prste na rukama i nogama, piše The Sun.

Nakon što testiranje lijekova nije prošlo kako je planirano, šestorica muškaraca koji su ih testirali prije više od 10 godina sada su progovorili u novom dokumentarnom filmu. U ožujku 2006. osam je muškaraca dobrovoljno sudjelovalo u istraživanju novog lijeka.

Trebao izliječiti rak, a umjesto toga donio teške nuspojave

Znanstvenici su se nadali da će lijek manipulirati imunološkim sustavom, što bi znatno pomoglo u liječenju raka. Umjesto toga, nakon što su uzeli lijek TGN1412 , šestorica muškaraca ostali su vrištati u bolovima i agoniji kad su im organi počeli zakazivati. Glave su im počele naticati, a jedna od nuspojava bilo je i snažno povraćanje.





Nekima su određeni dijelovi tijela morali biti i amputirani u bolnici u Londonu, a sve se to odvijalo tijekom testiranja lijeka.

Ryan Wilson imao je 21 godinu kad je testiranje počelo. Zbog posljedica tog lijeka proveo je četiri mjeseca u bolnici, tijkom kojim su mu liječnici morali amputirati prste na rukama i nogama. On i drugih šestorica još ne znaju kakva će biti dugoročna šteta po njihove organizme. U istraživanju je sudjelovalo osam muškaraca, no dvojica su primila placebo a ne pravi lijek pa nisu trpjeli ovakve posljedice.

Dokumentarac BBC-a koji bi trebao biti prikazan sutra, otkriva priče muškaraca koji su sudjelovali u ovom testiranju lijekova, kao i priče liječnika koji su se za njih brinuli te istražitelja koji su pokušali saznati što je pošlo po krivu.

Testiranje je vodila američka tvrtka Parexel za proizvodnju medicinskih proizvoda, a sudjelovali su muškarci u dobi od 19 do 34 godine.

Još je jedan sudionik ovog testoranja Rob Oldfield, koji je tada imao 31 godinu.

‘Moj je prijatelj prije sudjelovao u testiranjima lijekova i rekao mi da se za to prijavim. Nudili su 2.000 funti, mislio sam da je to ok. Htio sam na taj način doprinijeti znanosti. Bio je to lijek testiran u laboratoriju, kojeg je odobrila Vlada. Što je moglo poći po krivu?, ispričao je Rob u dokumentarcu BBC-a koji će biti emitiran u utorak.