BERNARDIĆ I BELJAK IDU ZAJEDNO U UTRKU ZA VLAST: ‘Osjećam entuzijazam i nadu kojom smo prije 17 godina mijenjali Hrvatsku’

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić i predsjednik HSS-a Krešo Beljak potpisali su u srijedu u Orahovici koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku te dvije stranke na sljedeće izbore za Hrvatski sabor, u nazočnosti gotovo cjelokupno vodstvo dviju stranaka.

„Ovo je potvrda strateškog partnerstava s HSS-om koje je jednoglasno odlučilo Predsjedništvo SDP-a, a potvrdu će donijeti i Glavni odbor kada izbori budu raspisani. Suprotno špekulacijama i splinovima koji se puštaju svaki dan da naši koalicijski partneri odlaze, ispada da je svaki dan ‘spiniranja’ svaki dan blamaža vladajućih“, izjavio je Bernadrić. Po njegovu mišljenju rasplet krize u Hrvatskoj očekuje se sljedeći tjedan.

„Danas mi je srce puno jer osjećam entuzijazam, nadu i energiju, istu onakvu kojom smo prije 17 godina mijenjali Hrvatsku i stavili je na put rasta i razvoja, kada je ova koalicija vratila nadu Hrvatskoj i osigurala joj europsku perspektivu. Danas tu nadu opet treba probuditi jer ovo je savez za promjene i bolju, moderniju, napredniju i pošteniju Hrvatsku“, rekao je Bernardić.

Dodao je kako se SDP i HSS od danas nalaze na ‘početku teškog, ali ponosnog puta bolju, pravedniju, ravnopravniju, pošteniju, moralniji i napredniju Hrvatsku’.



„Potpredsjednica Vlade u današnjim novinama kaže da se stranim kompanijama, uvozim lobijima i multinacionalnim kompanijama plaća avansno, a hrvatskoj poljoprivredi, malim proizvođačima, radnicama i radnicima u rokovima do 60 dana. To nije Hrvatska jednaka za sve i naš je zadatak da promijenimo. Hrvatska vozi na gorivu koje je ostavila SDP-ova Vlada, ali tog goriva polako je sve manje. Prvi put u godinu i pol dana je pala industrijska proizvodnja. Dug u zdravstvu je eksplodirao, uskoro će kvaliteta i konzumacija zdravstvene usluge postati upitna za one najugroženije“, ustvrdio je Bernardić.

Nastavak suradnje između dvije velike i važne stranke

Predsjednik HSS-a Beljak rekao je da potpisivanje koalicijskog sporazuma “najbolje demantira novinske naslove o tome kako se HSS lomi”.

„Ovo je nastavak suradnje između dvije velike i važne stranke u Hrvatskoj. U Hrvatskoj postoji mnogo velikih i malih stranaka i sve stranke mogu na ovaj ili onaj način surađivati, a postoji jedna stranka s kojom se ne može surađivati jer ne trpi nikakve partnere jer poznaje samo sebe i svoju politiku“, izjavio je Beljak.

Izrazio je uvjerenje da SDP i HSS u koaliciji mogu vratiti nadu hrvatskim građanima.

„Ne samo naše dvije stranke već i sve ostale stranke mogu stvoriti veliki demokratski progresivni koalicijski blok koji će se boriti za Hrvatsku, drugačiju od ovoga što gledamo u zadnjih 27 godina, za decentraliziranu Hrvatsku u kojoj se neće moći dogoditi da ovisi o jednom poduzeću i jednom HDZ-ovom tajkunu kao što je to slučaj sada“, ustvrdio je.

Beljak smatra se izbori mogu dogoditi sutra ili za tri godine.

„To neće ovisiti o HSS nego o HDZ-u i MOST-u koji su cijelu ovu situaciju zakuhali i koji su pokazali da su politički amateri, da se ne znaju baviti politikom na način kakao to demokracija zahtjeva jer ako imate koalicijskog partnera onda ga morate poštivati. U suprotnom ćemo svake godine ići na izbore, a to nije dobro za ukupno hrvatsku politiku“, zaključio je.