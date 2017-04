BARBARSKI NAČINI KAŽNJAVANJA: Deset brutalnih kazni koje se i dan danas prakticiraju u nekim zemljama

Neki vjeruju da, kako čovječanstvo napreduje, napreduju i naše moralne vrijednosti. Pogledom u povijest to postaje jasno. Ropstvo se nekoć prakticiralo i bilo je potpuno legitimno širom svijeta, dok je danas iskorijenjeno. U području kaznenog pravosuđa dogodilo se sporo ali široko rasprostranjeno ukidanje mnogih fizičkih kazni, jer se smatraju iznimno okrutnima.

Nažalost, ostaju neka izolirana mjesta i ljudi koji nastavljaju prakticirati neke od ovih strašnih oblika kažnjavanja. Donosimo popis deset barbarskih oblika kažnjavanja koji se još i danas prakticiraju.

10. Šibanje i bičevanje

U ovoj se kazni osobu tuče bičem ili štapom. Ta je vrsta kazne bila česta sve do 19. stoljeća, kad su ju polako zamijenili neki drugi oblici kažnjavanja, uglavnom zatvori.

Danas organizacije poput Ujedinjenih naroda ili Amnesty Internationala osuđuju ovakve vrste kažnjavanja. Smatraju ih iznimno okrutnima, a u mnogim su zemljama zakonom zabranjene. Ipak, još postoje neki narodi koji nastavljaju prakticirati šibanje ili bičevanje kao vrstu kažnjavanja. Primjerice, Saudijska Arabija, Iran ili Sudan. U tim zemljama se ova kazna primjenjuje na muškarce, žene i djecu za brojne, čak i male kriminalne radnje, a kazna se često odvija pred očima javnosti.



JAVNO PONIŽENJE I BIČEVANJE: Djevojka kažnjena pred svima jer je ‘stajala preblizu svom dečku’

U jednom slučaju iz 2014. jedan je muškarac iz Saudijske Arabije, Raif Badawi osuđen na tisuću udaraca bičem i deset godina u zatvoru zbog ‘vrijeđanja islama’ na njegovom blogu. Zbog te su kazne tisuće ljudi prosvjedovali diljem svijeta.

9. Udaranje štapom

Slično šibanju, ovo je vrsta kazne u kojoj se osobu tuče štapom. Takvi udarci mogu biti iznimno bolni jer od njih često puca koža i ostaju ožiljci. Poput šibanja, i ova je vrsta kazne naišla na međunarodnu osudu, no u nekim se mjestima i dalje provodi, a najviše u Singapuru.

Samo u 2012. godini je u toj zemlji zabilježeno čak 2203 slučajeva ovakvog kažnjavanja, a uglavnom su kažnjeni ilegalni imigranti i vandali. Nedavno su dva njemačka studenta koji studiraju u Simgapuru osuđeni na devet mjeseci u zatvoru i tri udarca štapom zbog crtanja grafita na vlaku. Unatoč prosvjedima skupina za ljudska prava i međunarodnoj zajednici, Singaput i još nekoliko zemalja brane praksu ovakvog kažnjavanja.

8. Zatvaranje u samicu

Često se najokrutnijima smatraju kazne koje podrazumijevaju fizičku bol, no mnogi veoma barbarskom smatraju kaznom zatvaranja u samicu. Takva kazna mentalno i psihološki šteti zatvoreniku. Radi se o potpunoj izolaciji zatvorenika, a time se kažnjavaju samo najgori kriminalci ili oni koji predstavljaju opasnost za ostale zatvorenike. Takvi često provode 22-23 sata djevno sami u malenoj ćeliji, a dopušteno im je samo oko sat vremena vanjske rekreacije.

UN i ostale udruge za ljudska prava osudile su ovakvu vrstu kažnjavanja, no u nekim se zemljama ona i dalje koristi, uključujući i Sjedinjene Američke Države, gdje trenutno u samicama ima oko 80.000 zatvorenika. Jedno je izvješće Human Rights Watcha boravak u samici opisalo kao ‘nedostatak normalne ljudske interakcije, mentalnog stimuliranja ili izloženosti normalnom svijetu, svemu što život čini podnošljivim’. Opisali su ovu kaznu emotivno, psihički i psihološki destruktivnom.

7. Sakaćenje

Jedna od najšokantnijih vrsti kažnjavanja je sakaćenje. Radi se o amputaciji nekog dijela tijela, poput ruke, noge, šake ili stopala.

Ovakva kazna može biti provedena u prisutnosti liječnika koji izvede operaciju, u kojem slučaju osuđenik nije pri svijesti. U drugim pak slučajevima osuđenik nema toliko sreće pa će mu se dio tijela odrezati mnogo okrutnijom metodom, bez ikakve anestezije.

U zemljama kao što su Saudijska Arabija, Iran ili Sudan, ruke i noge često se režu zbog različitih zločina. Ta tradicija uporište ima u islamskom šerijatskom zakonu koji propisuje da lopove treba kazniti tako što će im se odrezati ruka. U nekim se slučajevima pljačkašima režu obje ruke.

6. Osljepljivanje

Od 1979. u Iranu se provodi šerijatski zakon. Jedan dio tog zakona dozvoljava fizičku osvetu kriminalcima koji su počinili neki nasilan zločin. To se bazira na starinskom principu ‘oko za oko’. Taj zakon dozvoljava da se kriminalce kažnjava na način da ih se čak oslijepi.

U tom se slučaju kriminalce oslijepi na jedno ili oba oka, kiselinom ili čak vađenjem oka. To je tipično za slučajeve u kojima je žrtva ostala slijepa nakon napada. U Iranu ovakav tip osvete nije rijedak, no koristi se i u Saudijskoj Arabiji.

5. Odrubljivanje glave

Mnogi se šokiraju kad čuju da je odrubljivanje glave oblik kazne koji je i dan danas u upotrebi. Ipak, to je uznemirujuća istina. Islamska je država poznata po tome da svojim zarobljenicima i neprijateljskim vojnicima odrubljuje glave. To se često događa u javnosti, a često cijeli proces i snimaju i stavljaju na internet.

Ipak, postoji i jedna suverena nacija koja također ima tu praksu: Saudijska Arabija. Oni strogo slijede šerijatski zakon koji dopušta da neki zločini, poput silovanja, ubojstva, izdaje i krijumčarenja droge budu kažnjeni smrću. Pogubljenja su najčešće u obliku odrubljenja glave. 2015. je godine u Saudijskoj Arabiji pogubljeno najmanje 157 osoba. Unatoč pritiscima međunarodne zajednice, takva se praksa nastavlja.

4. Kamenovanje

Kamenovanje je vrsta pogubljenja u kojem grupa ljudi kamenjem gađa osobu osuđenu za neki zločin (uglavnom preljub), do smrti. Uznemirujuće, ova barbarska vrsta kažnjavanja još se uvijek koristi u svijetu. Legalna je u Iranu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Pakistanu i Jemenu. Iako je tehnički to ilegalna praksa, još se događa i u dijelovima Afganistana, Somalije, Nigerija, Malija, Malezije i Iraka.

Preljub je obično zločin za koji se propisuje ovakva vrsta kazne. Ipak, žene su te koje su češće osumnjičene za preljub od muškaraca tako da su one najčešće žrtve kamenovanja. U jednom posebno groznom slučaju koji se dogodio 2008., mlada je djevojka kamenovana do smrti u Somaliji pred tisućama ljudi koji su sve gledali. Amnesty International je izvijestio da je djevojčica imala samo 13 godina a osuđena je za preljub kad je pokušala prijaviti da ju je silovao pripadnik jedne islamske grupe koja je djelovala na tom području.

3. Razapinjanje

Oblik je to smaknuća u kojem se osobu čavlima razapne na križ i pusti da polako umire. To može potrajati satima ili čak i danima, a takva je smrt izrazito bolna. Dok mnogi smatraju da je ovakva praksa davno izumrla, još uvijek postoji. Militanti Islamske države poznati su po razapinjanju onih koji im se pokušaju oduprijeti.

Ta se kazna prakticira i u Saudijskoj Arabiji, a tamo se radi o legalnom obliku kažnjavanja i smaknuća. U jednom slučaju koji je privukao pozornost javnosti, Saudijska je vlast osudila 17-godišnjeg dječaka na razapinjanje, kako bi poslužio kao upozorenje javnosti. Amnesty International je osudio taj čin i nazvao ga okrutnim i nehumanim.

2. Ukop žive osobe

Radi se o načinu ubijanja osobe tako da ju se pokopa živu. Situacija je to iz noćne more i sama pomisao na to straši većinu ljudi. Ipak, u posljednjih je nekoliko godina, rastom Islamske države, došlo do novih slučajeva ovakve vrste smrti.

2014. se pojavilo izvješće u kojem se tvrdi da su militanti Islamske države ubili stotine pripadnika manjinske grupe Jazida koji su im se pokušali oduprijeti. Zakopali su ih žive, a među njima su bile i brojne žene i djeca. Prema nekim drugim izvješćima, ISIS je i neke vlastite vojnike na taj način smaknuo. Bila je to kazna za bijeg s ratišta.

I u Turskoj je zabilježeno nekoliko ovakvih slučajeva. Jednom je 16-godišnjakinja živa zakopana i to od strane njezine obitelji u vrtu njihove kuće. Radilo se o ‘ubojstvu iz časti’ koje se obično događa kada djevojka ili žena na neki način osramoti svoju obitelj, koja ju zatim ubije da bi ‘spasila svoju čast’.

1. Spaljivanje

Možda najstrašniji način za umrijeti, spaljivanje je bilo popularan način smaknuća u srednjem vijeku, često rezerviran za one koji su osuđeni za izdaju ili žene koje su bile proglašene vješticama. Takva se praksa, šokantno, nastavlja u nekim zemljama još i danas. ISIS je stotine ljudi spalio žive, a često su to i snimali i snimke objavljivali na internetu. 2014. su živog spalili 26-godišnjeg jordanskog pilota Moaza al-Kasabeha.

Ipak, ne radi to samo ISIS. U Keniji još i danas postoji praksa u kojoj seljani spaljuju ljude koje sumnjiče za vračanje i vještičarstvo. U mjestima gdje vlada bezakonje ili gdje ljudi ne vjeruju policiji, često odluče uzeti stvari u svoje ruke. U Guatemali je 2015. 16-godišnja djevojka živa spaljena jer je navodno bila umiješana u ubojstvo vozača taksija. 2016. je u Venezueli muškarac bio živ spaljen zbog navodne pljačke.