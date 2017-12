BAKIR IZETBEGOVIĆ: ‘Praljak je zločinac, a Hrvatska i Srbija su propustile priliku suočiti se s prošlošću’

Izetbegović je konstatirao kako se proces pomirenja ne može graditi na nijekanju zločina i slavljenju njihovih počinitelja

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je u četvrtak u Sarajevu kako su političari u Hrvatskoj i Srbiji propustili priliku koja im je ponuđena presudama Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) da jasno osude ratne zločine, distanciraju se od njihovih počinitelja i iskažu nedvojbeno poštovanje prema žrtvama.

‘Neizbježno vraćanje u prošlost’

On je na novogodišnjoj stranačkoj konferenciji za novinstvo kazao kako je 2017. u BiH obilježilo “stalno i neizbježno vraćanje u prošlost” posebice potaknuto presudama što ih je izrekao Haški tribunal. Te su presude, a posebice one bivšim političkim i vojnim liderima Herceg-Bosne te ratnom zapovjedniku vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću, drži Iztebegović, stavile “završni međunarodni pečat” na istinu o ratnim zločinima i udruženim zločinačkim pothvatima u kojima su, kako je istaknuo sudjelovala nekašanja “vodstva susjednih država”. “Presude se odnose na pojedince i bile su način da se hipoteka odgovornosti skine s naroda ali srpski i hrvatski političari nisu iskoristili ovu šansu. Skoro svi su se okrenuli veličanju zločinaca, nijekanju presuda i (Haškog) suda”, kazao je Izetbegović.



‘Praljak je zločinac’

Posebice problematičnim za njega je odnos prema Slobodanu Praljku jer mu je iskazivano nepotrebno poštovanje uz pokušaje da se od njega stvori žrtva i mučenik. General Praljak 29. studenoga počinio je samoubojstvo u sudnici nakon što mu je sud potvrdio 20 godina zatvora za zločine u BiH. “Praljak je zločinac, preciznije predvodnik zločinaca. Pod njegovim, zapovjedništvom HVO je počinio užasne zločine nad potpuno nedužnim ljudima”, kazao je Izetbegović.

Konstatirao je kako se proces pomirenja ne može graditi na nijekanju zločina i slavljenju njihovih počinitelja te je najavio kako će SDA inzistirati na zakonskim rješenjima kojima bi se sankcioniralo veličanje ratnih zločina. Izetbegović je odbacio kritike koje su stizale na njegov račun nakon što je Međunarodni sud pravde (ICJ) ranije ove godine odbacio njegov zahtjev za reviziju presude protiv Srbije za agresiju i genocid kazavši kako bi to ponovo učinio.

‘Stanje u BiH najgore od 1995.’

Različita gledanja na prošlost, po njegovoj su ocjeni, utjecala i na funkcioniranje vlasti u BiH a Izetbegovićevo je tumačenje kako je sve to učinjeno s ciljem da se uzdrma SDA i sruši vladajuća koalicija. Unatoč krajnje napetoj komunikaciji koju javno demonstrira u odnosima s druga dva člana Predsjedništva BiH Draganom Čovićem i Mladenom Ivanićem Izetbegović tvrdi kako se njihovi odnosi “nisu bitno pokvarili” a komentirajući ocjene kako je trenutačno političko stanje u BiH vjerojatno najgore još od završetka rata 1995. godine ocijenio je kako to možda i nije loše jer se u takvom ozračju svi mogu do kraja suočiti sa svojim strahovima.