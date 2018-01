AUTOR KNJIGE KOJA JE POTRESLA BIJELU KUĆU I RAZBJESNILA TRUMPA: ‘Taj tip je potpuna budala, on je tolika anomalija da je sve što čini apsurd’

Wolffeova nova knjiga “Vatra i bijes” postala je, prema njegovim riječima, “međunarodni politički događaj”

Autor nove, i kako sam kaže, “eksplozivne” knjige o Bijeloj kući i Donaldu Trumpu, novinar i pisac Michael Wolff u velikom intervjuu za britanski Guardian otkrio je što zaista misli o predsjedniku SAD-a, a tvrdi i da je “uspio doći do istine o Trumpu do koje dosad nitko nije došao”.

Zaključci koje Wolff navodi nastali su na temelju izjava suradnika sadašnjeg američkog predsjednika i objedinjeni su u knjizi “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Vatra i bijes: unutar Trumpove Bijele kuće), a u osnovi govore kako su se dosada već urušile sve iluzije da je Donald Trump sposoban obnašati dužnost prvog čovjeka SAD-a te da je ta činjenica sada većini jasna.



Kontroverzna knjiga je nazvana “eksplozivnom” i zbog nekoliko tvrdnji, uključujući onu o optužbi za izdaju protiv Trumpovog sina Donalda mlađeg.

“Knjiga je eksplozivna, jer takve su sve stvari vezane uz Trumpa. On je tolika anomalija da je sve što čini apsurdno”.

‘Ne znam je li predsjednik klinički lud’

Na pitanje novinara novinara Guardiana je li američki predsjednik nesposoban za obavljanje svoje dužnosti Wolff je odgovorio: “Ne znam je li predsjednik klinički lud. Ono što sam saznao od ljudi oko njega je da je jako nepredvidljiv, iracionalan, ponekad na granici nesuvislog, opsjednut samim sobom i pokazuje sve simptome zbog kojih bi se razumna osoba zapitala ‘Što se ovdje događa, što nije u redu?’, rekao je.

Osvrnuo se i na Trumpove pokušaje da zaustavi izdavanje knjige.

“To je još jedan pokazatelj koliko je Trump izvan kontrole. Znam da su ga svi pokušali spriječiti u tome, ali nisu uspjeli. Taj tip je totalna budala, jedino je postigao to da se o mojoj više knjizi govori”, dodao je.

U prvih osam mjeseci Trumpovog mandata Wolff je više od 20 puta posjetio Bijelu kuću u sklopu istraživanja za svoju knjigu, a u intervjuu je slikovito opisao kako su ti susreti izgledali: “Dolazio sam sa željom da izgledam kao novinar sa svrhom, ali tu želju izgubite kada vas doslovno svi ignoriraju. Postanete komad namještaja jer je taj tip toliko jadan da ga se ljudi trude zabaviti”.

Wolffova knjiga naišla je, međutim i na brojne kritike koje se, u najvećoj mjeri, odnose na pravopisne pogreške i pojedine netočnosti u navođenju događaja.

Trump tvrdi da s Wolffom nikada nije razgovarao

“Svaka knjiga ima takve pogreške, ali svaka knjiga neće postati međunarodni politički događaj poput ove”, smatra autor.

Wolff je u razgovoru iznio i zanimljivu tezu prema kojoj su za Trumpovo “nenormalno” ponašanje donekle krivi i sami mediji jer su ga, na određeni način, “normalizirali”.

“Svakog dana čujete novu eksplozivnu priču zbog koje zaboravite što se dogodilo dan ranije. Ja sam došao do istine do koje nitko drugi nije došao. Svi oko Trumpa smatraju da je on šarlatan, budala, idiot i osoba koja nije sposobna funkcionirati u svom poslu. Skoro nitko to nije objavio, iako novinari u Washingtonu razgovaraju s istim ljudima kao ja i čuju iste priče”, rekao je Wolff.

Donald Trump u više je navrata demantirao Wolffa navodeći kako s njim nikad nije razgovarao.

“Želim ovo reći vrlo jasno. Od lipnja 2016. do danas proveo sam otrpilike tri sata razgovora s Trumpom. Neke od tih razgovora smo odradili još za vrijeme njegove kampanje, a neke u Bijeloj kući”, tvrdi Wolff, a dodao je i ga politika inače uopće ne zanima, već da ga fasciniraju ljudi i moć te Trumpova pobjeda bez presedana: “To se dogodilo, nije se trebalo dogoditi prema nikakvoj logici. Ali sada je tu pa kako se nositi s tim? Ovo nije knjiga o mojim dojmovima, već o dojmovima ljudi oko Trumpa”, rekao je.

Mediji “normaliziraju” Trumpovo nenormalno ponašanje

Zaključio je i kako je Trumpovo predsjednikovanje eksperiment, ali i svojevrsna pouka za druge američke zvijezde koje bi se okušale u utrci za predsjednika. Posljednja u nizu za koju se šuška kako će to učiniti na idućim izborima je Oprah Winfrey.

Wolff smatra da ona to neće učiniti jer vidi što se dogodilo Trumpu.

“U SAD-u je izvršen eksperiment: neka predsjednik bude netko potpuno drugačiji i suprotan od toga kakvi su obično predsjednici i kakvi smatramo da bi trebali biti. To je bio eksperiment. Pozitivno je to što su ljudi shvatili da je eksperiment propao pa čak i velik broj ljudi koji su glasali za njega”, rekao je.

Wolff se u razgovoru osvrnuo i na slučaj bivšeg stratega Stevea Bannona, koji je između ostalog optužio Donalda mlađeg za izdaju, nakon čega je podnio ostavku na mjestu predsjednika Breitbart Newsa. Na pitanje što misli o tom slučaju Wolff je odgovorio: “Malo se osjećam krivim što sam ga doveo u tu poziciju, ali on je velik dečko i bio je potpuno svjestan rizika kada je sa mnom razgovarao”, rekao je.

