AUTOCESTA KOJA JE DOSLOVNO RUPA BEZ DNA: Nevjerojatan slučaj koji je najbolje opisuje Balkan

Zbog pogrešaka u projektu autoceste Kičevo – Ohrid potrebno je promijeniti čitavu trasu pa su tako radovi na cesti obustavljeni. Veliko je pitanje hoće li se i kada uopće nastaviti, kažu za DW izvori u makedonskoj vladi i tijelima za nadzor gradnje.

U projektnom izvješću se vidi kako postoji čitav niz problema koji su uočeni još prije nekoliko mjeseci. Prve procjene govore o tako nastaloj šteti od oko 100 milijuna eura, ali to su tek prvi dojmovi: Vlada Makedonije i tamošnje Ministarstvo prometa još analiziraju stanje.

Budući da je glavni izvođač radova na autocesti u Makedoniji kineska kompanija Sinohidro, makedonski premijer Zoran Zaev se u ponedjeljak sastao s kineskom veleposlanicom Lin Lisjen i potvrdio kako postoje problemi ne samo na izgradnji dionice Kičevo – Ohrid, nego i na onoj koja se gradi između Miladinovca i Štipa.

Zaev je najavio sastanak s kineskim izvođačima radova, makedonskom Javnom poduzeću za državne ceste JPDP i drugim stranama uključenim u projekte kako bi se brzo pronašlo rješenje problema.



‘Je li to pogreška u projektu ili na terenu’

Kako piše Deutsche Welle, najveći problem predstavljaju rješenja na četiri uspona autoceste koje se smatraju geološki nestabilnima. U Makedonskim cestama priznaju da u projektu postoji više grešaka, ali tvrde da se one ispravljaju “u hodu”.

Nestabilnost na usponima je “problem koji se stalno javlja kod usjeka i prosjeka na više dionica trase. Potrebna je dodatna eksproprijacija kako bi se ublažio tamošnji uspon kolosijeka”, piše u povjerljivom izvještaju o projektu.

Isto tako, zbog tih promjena će se nužno morati seliti i lokacije nadzemnih i podzemnih infrastrukturnih objekata – dalekovoda, telefonskih kablova i vodovoda – a moraju se mijenjati i lokacije stambenih i poslovnih zgrada na trasi autoputa.

Nadzorna služba utvrdila je i “neusuglašenost između projektne dokumentacije i stanja na terenu“. Drugim riječima, biti će potrebni novi projekti i provedba zakonskih i administrativnih procedura za te dopune.

Kolika je šteta počinjena, direktor makedonskih Javnih cesta Aleksandar Stojanov ne želi reći.

“Prema mojim informacijama, radovi na terenu nisu obustavljeni. Grešaka u projektima uvijek ima, ali nekako ih uspijevamo ispraviti. Na tako velikim projektima uvijek ima problema. Do sada smo imali problema sa dislokacijom zemljišta, s iskopima, pogrešnom klasifikacijom zemljišta, sa nagomilavanjem mase zemlje zbog loše geologije. Ali ja ne mogu nagađati je li to pogreška u projektu ili na terenu. Svaki problem je poseban slučaj i zahtjeva posebno rješenje”, tvrdi Stojanov.

Direktor JPDP ne želi niti nagađati o iznosu od dodatnih 100 milijuna eura – ili možda i više od toga. Sve se to može reći tek nakon analize, a njome se treba utvrditi i odgovornost.

“Potrebno je provjeriti je li uopće bilo moguće izbjeći te greške. Ako je bilo moguće, onda netko mora odgovarati. Ako nije onda je to što imamo. Normalno je da postoje greške, to je trasa autoputa od 50 kilometara, ali o iznosima ne mogu nagađati. Može biti više, ali to se ne može procijeniti. Svi projekti su prošli reviziju i napravljeni su po svim propisima i u skladu s procedurama. A ja ne mogu reći, da li postoje problemi u postupcima i propisima”, brani se Stojanov.

Zapravo je već od početka bilo velikih sumnji o projektu autoceste Kičevo – Ohrid, jer je i bez ovih dodatnih troškova on bio izuzetno zahtjevan. Jer samo na ovoj dionici je bila predviđena izgradnja sedam mostova, 22 vijadukta, šest nadvožnjaka, 13 podvožnjaka i jedan tunel.

Prve procjene makedonskih Javnih cesta su bile kako će ta autocesta koštati oko 270 milijuna eura, ali bivša makedonska vlada VMRO-DPMNE potpisala je ugovor za izgradnju s kineskom kompanijom u vrijednosti od – 373 milijuna eura! Tada oporbeni makedonski socijaldemokrati su to pitanje postavljali i u parlamentu, optužujući bivšeg premijera Nikolu Gruevskog kako je od kineske kompanije Sinohidro tražio proviziju od 25 milijuna eura.

Čudne brojke na stranici kineske kompanije

Nakon što su i ministri u vladi Gruevskog odbili potpisati sporazum sa kineskom tvrtkom, ugovor je zaključen na osnovu zakona u parlamentu 25. listopada 2013. godine. Njime su predviđena dva projekta za izgradnju dionica autoceste vrijednosti 579 milijuna eura, odnosno oko pet milijuna po kilometru autoceste – što nije daleko od cijene kilometra autoceste koja se gradi negdje na zapadu Europe.

Dionica Miladinovci – Štip je dugačka 47 kilometara, a Kičevo – Ohrid još 57 kilometara. U radovima sudjeluju i makedonske kompanije Granit i Transmet Seada Kočana. Gradnja autoceste prema Ohridu je počela u svibnju 2014. godine.

Zanimljivo je da se na svojoj internetskoj stranici kineska kompanija Sinohidro hvalila gradnjom autocesta u Makedoniji i tvrdila kako je vrijednost dionice Miladinovci – Štip 30 milijuna dolara, a Kičevo – Ohrid 56 milijuna. Nakon što su to objavili mediji u Makedoniji, te brojke su nestale s kineske stranice.