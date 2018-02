AUSTRIJANCI SE PROTIVE OTVARANJU TRŽIŠTA RADA HRVATIMA: Boje se da će im naši radnici napraviti kaos, u prvoj godini očekuju ih čak 10.000

Ako bi se tržište rada za Hrvate otvorilo, u prvoj bi godini sigurno došlo 10.000 novih radnika, smatra šef austrijskog zavoda za zapošljavanje.

Austrijski Javni zavod za zapošljavanje protivi se otvaranju njihovog tržišta za hrvatske državljane. Boje se da će velika nezaposlenost u Hrvatskoj nagnati velik broj Hrvata da posao potraže upravo u Austriji. Napisao je to na svojem blogu čelnik tamošnjeg Javnog zavoda za zapošljavanje Johannes Kopf, piše Croexpress.

Austrija do 1. srpnja mora donijeti odluku

Odluka o tome hoće li se za još dvije godine hrvatskim državljanima na austrijskom tržištu rada produžiti ograničenja bit će donesena do 1. srpnja. Ako odluče da svoje tržište rada ipak neće otvoriti Hrvatima, tu će odluku morati objasniti Europskoj komisiji i dati im dokaze o tome da bi dolazak Hrvata uzrokovao ozbiljne poremećaje na njihovom tržištu rada. Dodaju da svake godine raste broj hrvatskih radnika u Austriji, a 2017. ih je bilo 28.000. Osim radnika iz Hrvatske, u Austriji živi i 4.800 nezaposlenih Hrvata. Mnogi u Hrvatskoj imaju poznanike i članove obitelji koji rade u Austriji, a kako je u Hrvatskoj stopa nezaposlenosti visoka, Kopf smatra da bi to moglo dovesti do problema u njegovoj zemlji.

10.000 Hrvata bi u prvoj godini došlo raditi u Austriju

Ako bi se tržište rada za Hrvate otvorilo, u prvoj bi godini sigurno došlo 10.000 novih radnika, smatra Kopf i dodaje da bi produženje ograničenja za još dvije godine vjerojatno riješila problem jer bi tada nezaposlenost u Austriji mogla biti puno manja, a i situacija u Hrvatskoj bi se do tada mogla poboljšati, pa će se izbjeći prekomjeran dolazak Hrvata na rad u Austriju, piše Croexpress.U Austriji se u posljednjih osam godina broj radno sposobnih povećao za 400.000, pa ta zemlja više nije na vrhu zemalja EU po najnižoj zaposlenosti. Iako stranih radnika imaju, a od njih su sektori poput turizma profitirali, Kopf na svom blogu piše o bojazni da bi strani radnici mogli istisnuti one domaće.