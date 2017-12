APPLE SE ISPRIČAVA KORISNICIMA I UVODI VELIKU NOVOST: Od siječnja znatno smanjuju cijenu jedne komponente

‘Povjerenje korisnika nama znači sve i nikad nećemo prestati raditi na tome da ga zaradimo i zadržimo.’

Nakon što su im se javili brojni korisnici i požalili se na starije tipove baterija za iPhone, iz tvrtke Apple su poslali priopćenje u kojem se ispričavaju svima onima koji smatraju da ih je Apple iznevjerio.

‘Baterije su potrošne, a ovi faktori utječu na njihov vijek’

‘Ispričavamo se. Oko ovog je pitanja bilo mnogo nesporazuma pa to želimo razjasniti i reći vam o nekim promjenama koje pripremamo’, priopćili su iz Applea.

Nakon što su mnogi vlasnici iPhonea istaknuli da smatraju da Apple namjerno usporava starije telefone kako bi potaknuli prodaju novih, iz te tvrtke ističu da nikad nisu i nikad ne bi namjerno skratili životni vijek bilo kojeg Apple proizvoda ili umanjili korisničko iskustvo. Ističu da je njihov cilj uvijek bio stvoriti proizvode koje njihovi korisnici vole, a iPhone učiniti što trajnijima kao dio toga.



‘Sve punjive baterije su potrošne komponente koje postaju manje učinkovite jer kemijski stare pa se njihova mogućnost smanjuje. Vrijeme i broj punjenja baterije nisu jedini faktori u ovom procesu kemijskog starenja. Uređaj također utječe na performanse baterije tijekom njezina vijeka trajanja. Na primjer, ako ostavite bateriju ili ju punite u vrućem okolišu, to može uzrokovati da ona brže ‘stari’. To su kemijske katakteristike baterije, zajedničke svim litij-ionskim baterijama u industriji. Kemijski stara baterija manje je sposobna za isporuku energije, posebno u stanju kad je slabo napunjena, što može uzrokovati da se vaš uređaj nenadano isključi u nekim situacijama’, objašnjavaju iz Applea.

Nadogradnja softvera

Ipak, dodaju da su mišljenja kako su nagla i neočekivana gašenja neprihvatljiva i ne žele da korisnici budu bilo čime nezadovoljni ako je to ikako moguće izbjeći.

Prije dvije godine je Apple u sustacu iOS 10.2.1. omogućio nadogradnju softvera koja poboljšava upravljanje energijom tijekom najjačih radnih zadataka kako se uređaj ne bi nenadano ugasio, a to vrijedi za iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus i iPhone SE. Iz Applea ističu da, iako se takve promjene u nekim slučajevima čine neprimjetnima, mnogi korisnici ipak su time dobili duže korištenje aplikacija. Dodaju da su korisnici pozitivno reagirali na tu nadogradnju softvera i da je od tada bilo manje neočekivanih gašenja uređaja, a nedavno je ta nadogradnja proširena i na iPhone 7 i iPhone 7 Plus u sustavu iOS 11.2.

Iz te kompanije dodaju i da, kada korisnik zamijeni staru bateriju novom, performanse uređaja vraćaju se na normalne.

Tijekom ove su jeseni u Aplleu primili žalbe nekih korisnika koji su u određenim situacijama primijetili lošije performanse. Ističu da su u tvrtci to pripisali kombinaciji utjecaja vremena na ažurirane aplikacije i novi softver, te manjim bugovima koji su od tada popravljeni.

‘Sada vjerujemo da je još jedan faktor koji na to utječe i kemijsko starenje baterija na starijim modelima iPhonea’, priopćeno je.

Bitno smanjenje cijene zamjenske baterije

Apple tvrdi da im je zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu pa su odlučili poduzeti sljedeće korake:

Apple smanjuje cijenu zamjenske baterije izvan jamstva za 50 dolara: sa 79 na 29 dolara, za sve one koji imaju iPhone 6 ili stariji model, a čija baterija treba biti zamijenjena. To počinje vrijediti od siječnja, a bit će dostupno u cijelom svijetu tijekom godinu dana, do prosinca 2018. Osim toga, početkom 2018. će Apple izdati novo ažuriranje softvera s novim značajkama koje korisnicima pružaju bolji uvid u stanje baterije na uređaju.

‘Povjerenje korisnika nama znači sve i nikad nećemo prestati raditi na tome da ga zaradimo i zadržimo’, dodaje se u priopćenju Applea.

Ovo je značajna promjena u stavu tvrtke oko baterija za iPhone: prije deset godina, kad je na tržište izašao prvi iPhone, iz Applea su poručili da većina korisnika nikad neće imati potrebu zamijeniti baterije.