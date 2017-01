APOKALIPSA NIKAD NIJE BILA IZVJESNIJA: Znanstvenici pomaknuli ‘Sat sudnjeg dana’ zbog jednog čovjeka – Donalda Trumpa

Znanstvenici kažu da je svijet sve bliže apokalipsi u posljednjih godinu dana, a posebno je zamračenje nastupilo zbog komentara novog američkog predsjednika Donalda Trumpa, javlja BBC.

‘The Bulletin of the Atomic Scientists’ (BPA) vrijeme simboličke propasti svijeta pomaknuo je za 30 sekundi: od tri minute na dvije i pol minute prije ponoći. To je druga najbliža apokalipsa do sada.

Rachel Bronson iz BPA apelira na svjetske vođe da se smire, umjesto da podižu tenzije koje bi mogle voditi do rata.

U svom je izvješću BPA napisao da su Trumpove izjave o klimatskim promjenama, širenje američkog nuklearnog arsenala i propitivanje obavještajnih agencija pridonijele povećanju globalnog rizika.



To je najbliže što je ‘sat sudnjeg dana’ do sada pokazivao, još od 1953. kad je kazaljka za minute pomaknuta za dvije minute, nakon ruskog i američkog testiranja hidrogenih bombi.

Što je to ‘Sat sudnjeg dana’?

Kazaljka koja pokazuje minute na Satu sudnjeg dana metafora je za ranjivost svijeta na katastrofe. Ovaj simbolični uređaj kreirali su znanstvenici 1947. BPA je osnovan na Sveučilištu u Chicagu 1545. Osnovala ga je skupiona znanstvenika koji su pomogli u razvoju prvog atomskog oružja. Danas ta grupa obuhvaća fizičare i ekologe iz cijelog svijeta. Oni odlučuju na koje vrijeme namjestiti ovaj simbolični sat.

Zašto je sat pomaknut za pola minute?

U posljednje dvije godine, kazaljka koja pokazuje minute na satu sudnjeg dana stajala je na tri minute prije punog sata. BPA smatra da je opasnost od globalne katastrofe u 2017. još veća nego do sada pa su odlučili sat pomaknuti za 30 sekundi unaprijed.

‘Uznemirujući komentari o korištenju nuklearnog oružja koje je izrekao Donald Trump, kao i njegove izjave o klimatskim promjenama utjecali su na našu odluku, baš kao i porast nacionalizma diljem svijeta.’

Još jedan odlučujući faktor bio je sumnja u budućnost Iranskog nuklearnog dogovora, prijetnje cyber sigurnosti kao i porast lažnih vijesti. Odluka o pomicanju sata za pola minute nešto je što nikad ranije nije učinjeno, a vjerojatno se događa sada zbog toga što je Trump upravo preuzeo vlast u Americi.

Usporedba s prethodnim godinama

Kad je sat nastao 1947., kazaljka je bila na sedam minuta prije ponoći. Od tada se pomaknula 22 puta. Sat je posljednji put namješten 2015. Tada je pomaknut sa pet na tri minute do ponoći zbog globalnih prijetnji poput klimatskih promjena i širenja nuklearnog oružja.