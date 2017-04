ANALIZA STRUČNJAKA ZA BLISKI ISTOK: ‘Rat Amerike i Rusije lako bi mogao eksplodirati. Trump već priprema kopnenu ofenzivu’

Stručnjak za Bliski istok Michael Lüders u intervjuu za Deutsche Welle tvrdi da bi zamjenski rat Sjedinjenih Država i Rusije u Siriji mogao eksplodirati. Ističe kako Trump već priprema napad na glavno uporište Islamske Države, Raku, i nije siguran da će Rusi ostati suzdržani.

Lüders priznaje da ga je vijest o američkom napadu na sirijsku zračnu bazu jako iznenadila, jer nije smatrao mogućim da se američka vlada stvarno pokaže spremnom za takvo nepromišljeno djelovanje. Dodaje da u cijeloj situaciji postoji opasan potencijal za eskalaciju sukoba.

“U Siriji se događa zamjenski rat. Na jednoj strani SAD, EU, Turska i zemlje Perzijskog zaljeva žele pad Asada. Rusija, Iran i Kina to ne žele ni u kojem slučaju. Ako se, dakle, izvede takav napad kakav je sad naredio Trump, onda naravno postoji opasnost da neće ostati kod toga jednog napada, da stvar eskalira i da vrlo brzo na sirijskom tlu jedni nasuprot drugih stoje Amerikanci i Rusi”, kaže Lüders za Deutsche Welle.

RASTE STRAH OD 3. SVJETSKOG RATA! Rusija upozorila SAD: ‘Na korak ste do rata’, Trump uzvratio: ‘Pripremite se na nove napade’



On smatra da u ovoj situaciji, pogotovo nakon kritika iz Kremlja da je ovaj napad agresija, ne postoji spremnost da se teži razumnoj nagodbi SAD-a i Rusije oko interesa i da se pregovara na ravnopravnoj razini.

“S obzirom da prilikom ovoga napada, po onomu što znamo, nije ozlijeđen ni jedan Rus, u Moskvi će zacijelo registrirati taj napad bez novih reakcija. Ali, ako bude novih američkih napada, u kojima bi možda mogli nastradati i Rusi ili rusko oružje, onda Moskva to neće tolerirati i onda bi stvar mogla vrlo brzo eskalirati”, kaže.

Na pitanje što bi se u najgorem slučaju moglo dogoditi, Lüders kaže:

“SAD u ovom trenutku vidi u Rusiji svog najvećeg geopolitičkog suparnika, a oni na dva ratna poprišta prikriveno ratuju međusobno: u Ukrajini i prije svega u Siriji. Asadov režim je ponovo zauzeo sve veće gradove, posljednji je bio istočni Alep u prosincu 2016. Može se reći da su Amerikanci izgubili ovu konfrontaciju s Rusijom u Siriji. I sad su očito utjecajni centri moći u Washingtonu spremni taj razvitak okrenuti unatrag, tako što idu na konfrontaciju u Siriji.

ANALIZA UGLEDNOG WASHINGTON POSTA: ‘Nakon američkog napada na Siriju sve je veća šansa sukoba Amerikanaca i Rusa’

Ne zaboravimo da SAD namjerava nakon ustavnog referenduma u turskoj 16. travnja pokrenuti kopnenu ofenzivu s američkim elitnim postrojbama prema Raqqi, glavnom uporištu IS-a na istoku Sirije. 400 američkih vojnika već je stacionirano u Siriji. Uspjet će zauzeti Raqqu i što onda? Kako dalje? Tko će tamo vladati? Što će biti sljedeći zahtjevi? Hoće li možda uspostaviti zonu zabrane letenja? To bi bila taktika malih koraka koju Rusi ne bi prihvatili. Jer, zona zabrane letenja znači da ruski ili sirijski zrakoplovi više ne smiju uzlijetati. To bi u svakom slučaju značilo konfrontaciju. Kako će se to razvijati u ovom trenutku ne možemo znati, ali u svakom slučaju postoji najveći stupanj opasnosti”.

Lüders ističe kako ne postoje nikakve pouzdane činjenice o tome što se u Idlibu stvarno dogodilo i tko je odgovoran za napad.

“Međutim, jasno je da je Idlib bio samo povod, izlika za ovaj vojni napad, koji geostrateški ima drugu pozadinu. Radi se o tomu da SAD nije spreman prihvatiti rusku i iransku dominaciju u Siriji. Trumpova vlada se i dalje ne slaže s time da se Iran prihvati kao utjecajni čimbenik u toj regiji. Da je bilo po Trumpovom već bi bio otkazan atomski sporazum s Iranom, koji je sklopljen 2015. u vrijeme Obame. Mislim da ovdje imamo taktiku malih koraka postupne konfrontacije, koja, međutim, neće voditi ni čemu osim daljnjem razaranju Sirije”, zaključuje Lüders.