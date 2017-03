ANALIZA: ‘Asad pokušava promijeniti neslužbena pravila igre između Izraela i Sirije… To je vrlo ozbiljan i opasan razvoj situacije’

Ozbiljna razmjena raketne vatre između Izraela i Sirije koje se dogodila u petak rano ujutro, odražava pokušaje režima sirijskog predsjednika Asada da promijeni neslužbena pravila igre u tom ratu. Kako pišu strani mediji, prema tim pravilima su se u proteklih pet godina odigravali svi sukobi između te dvije zemlje. Ovo je vrlo ozbiljan i opasan razvoj situacije, iako se već mjesecima takvo što moglo predvidjeti, piše izraelski Haaretz.

Iako u ovoj fazi ne izgleda kao da će doći do šireg sukoba dviju strana, izraelska relativna vojna prednost u odnosu na Siriju je jasna, a nije sigurno je li Damask zainteresiran za uvlačenje Izraela u rat koji će, iz njihove perspektive, izbrisati sve što je režim proteklih mjeseci postigao.

Prvo priznanje Izraela od početka rata

Iz onoga što je za sada poznato, u noći s četvrtka na petak i u petak ujutro, zrakoplovi izraelskih snaga napali su mete u Siriji. To je, od početka građanskog rata u Siriji, prvo priznanje izraelskih zračnih snaga za takav napad. Kao odgovor na to, Sirija je ispalila rakete na Izrael, no čini se da su one ipak pomalo zastarjele. Izraelski zrakoplovi nisu pogođeni, no jedna od raketa ili komad neke od njih identificiran je u jordanskoj dolini sjeverno od Jeruzalema.

Izraelske obrambene snage pokrenule su antibalističke rakete koje su presrele one sirijske dok su se kretale prema jugu. U Jordanskoj su se dolini oglasile sirene, a eksplozija je odjeknula diljem Jeruzalema. Ostatak izraelskih raketa sletio je na jordanski teritorij.

Sirijski građanski rat razbuktao se točno prije šest godina. Od početka 2012. bilo je više izvještaja stranih medija o tome kako izraelska protuzračna obrana napada konvoje koji voze oružje za Hezbollah, iz Sirije u Libanon. Izrael je rekao da će reagirati na takve pošiljke kada uključuju oružje, a čini se da je upravo to ono što ‘mijenja pravila’ u ovom sukobu. Preciznije, to znači rakete, napredne raketne sustave i rakete zemlja-zrak. Ipak, do priopćenja koje je izdano u petak ujutro, Izrael je izbjegavao davati direktne komentare na ovakve zračne napade.

Prema izvještajima arapskih medija, konvoji su bili napadnuti samo kad su se kretali kroz sirijski teritorij. Kada bi prešli granicu i ušli u Libanon, bili su na sigurnom. Tamo je Izrael oklijevao s napadima. Nakon zračnih napada na svom teritoriju, Sirija bi se obično povukla, no ruska odluka o slanju svojih aviona u Siriju početkom 2015. promijenila je sve.

Rusija uspostavila radarski sustav za promatranje

Izrael i Rusija brzo su uspostavili koordinacijski mehanizam s ciljem smanjenja rizika od nepoželjnih sukoba u zraku. Istodobno, Rusi su na sjeveru Sirije rasporedili radarski sustav koji im dopušta promatranje događaja u zračnim snagama Izraela.

Arapski mediji javljaju da je Izrael od tada malo promijenio uzorke svojih operacija: napadi na konvoje i oružje koje se prevozi u Siriju su se nastavili, ali zračni se napadi od tada odvijaju izdaleka. U takvim napadima izraelski borbeni zrakoplovi lansiraju projektile iz izraelskog zračnog prostora, a kako neki mediji izvještavaju, možda to čine i preko Sredozemnog mora, zapadno od libanonske obale.

Promijenila se i izraelska pomorska aktivnost na sjevernoj fronti. Admiral Dror Friedman, zapovjednik izraelskih pomorskih snaga, rekao je da je njegova flota ponekad morala otkazati svoje operativne aktivnosti zbog fizičke blizine ruskih plovila.

Od prošlog je rujna Sirija povremeno ispaljivala protuzračne rakete na izraelske zračne snage. Ono što je ovog puta bilo drukčije, to je odgovor Izraela: sirijske su protuzračne rakete ušle u izraelski zračni prostor. Da su sletjele, ugrozile bi živote mnogih civila. Odluka o njihovu presretanju s pomoću raketa ‘Arrow’ dovela je do toga da se cijeli incident više nije mogao prikriti. Civile je probudio zvuk eksplozija i sirena, a kao odgovor na to, izdana je službena izjava.

Koja je uloga Rusije?

Ispaljivanje protuzračnih raketa samo po sebi je iznimno. Sistem ‘Arrow’ je razvijen za rješavanje raketa dugog dosega. U posljednjim je godinama taj sustav nadograđen tako da se može nositi i s protuzračnim prijetnjama. U svakom slučaju, čini se da će zračne snage istražiti je li za takvo presretanje postojalo opravdanje.

Vjerojatno je sirijska protuzračna paljba bila znak Izraelu da politika režima, koji se do tada suzdržavao od zračnih napada, više neće biti ista. Nedavni uspjeh predsjednika Bašara al Asada, osvajanje Alepa, ojačao je njegovo samopouzdanje. Izrael će sada morati odlučiti postoji li operativna potreba da spriječi dostavu oružja Hezbollahu, što također opravdava mogući rizik za razvoj još šireg sukoba sa Sirijom.

Postavlja se zanimljivo pitanje o tome je li radarski sustav za detekciju zrakoplova bio angažiran od strane Rusije, točno tjedan dana nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu posjetio Moskvu i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Vrlo je izgledno i da obavještajna zajednica bude zainteresirana za to je li sirijska odluka došla u koordinaciji s Asadovim suradnicima i partnerima: Rusijom, Iranom i Hezbollahom.