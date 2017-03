ANALITIČARKA UGLEDNOG NJEMAČKOG INSTITUTA: ‘Na Balkanu je previše kriza i otrova, postoji velika mogućnost sukoba’

Silvia Steininger, politologinja i pravnica s Heidelberškog Instituta za istraživanje konflikata (HIIK), nadležna za istraživanje sukoba i tenzija u regiji Balkana, analizirala je zveckanje oružjem u regiji, krizu u Makedoniji, loše odnose Kosova i Srbija te ozbiljnu krizu u BiH.

HIIK od 1992. godine godišnje objavljuje barometar konflikata (Conflict Barometar) koji predstavlja analizu globalnih sukoba.

‘U regiji Balkana promatramo trenutno 18 konflikata. Većina njih nisu nasilni. Samo kada je riječ o dva konflikta smo prošle godine mogli ustanoviti nasilne postupke. To je sukob između opozicije i vlade u Makedoniji što promatramo od 2014. godine. I s druge strane, konflikt između opozicije i vlade na Kosovu koji je tamo izbio tek prošle godine. Oba ova sukoba su ipak samo na razini “nasilnih kriznih konflikata” i to je prema našoj metodologiji najniži stupanj sukoba u kojem se koristi nasilje.

Ostaci balkanskih ratova

Na Balkanu možemo prije svega promatrati tri skupine sukoba i napetosti. Prva obuhvaća one vezane za etničke napetosti. Ti konflikti su prije svega ostaci balkanskih ratova i zato su najčešće zastupljeni u zemljama bivše Jugoslavije. Druga grupa su tzv. klasični konflikti između opozicije i vlade. Njih promatramo na ne-nasilnoj razini i u Rumunjskoj i Bugarskoj, a uz pojavu nasilja i na Kosovu i u Makedoniji. Treća grupa konflikata su oni vezani za militantne skupine. To je na primjer suočavanje sa ksenofobnim, desničarskim do ekstremno desničarskim skupinama i manjinama u Mađarskoj ili konflikti s islamističkim grupama u BiH’, objasnila je Steininger za Deutsche Welle.



Komentirala je situaciju u BiH, rekavši kako se stavovi sve više zaoštravaju kad se radi o mogućoj secesiji Republike Srpske.

‘Bilježimo proteklih godina sve veće zaoštravanje stavova oko moguće secesije Republike Srpske. Ipak, nikad ne treba podcijeniti niti prijetnju islamističkih skupina državnom suverenitetu te zemlje. Tako je od 2012. godine više od 200 građana Bosne i Hercegovine otišlo u borbu za islamističke skupine Bliskom istoku, a vratilo ih se tek oko 50. Kombinacija ova dva sukoba je velik ispit izdržljivosti za jednu tako krhku zemlju kao što je BiH’, objasnila je politologinja.

Najgore je u Makedoniji

No, tvrdi Steininger, situacija je najteža u Makedoniji.

‘Prosvjed oporbe u Makedoniji je prošle godine bio jedna od najtežih kriza koje smo promatrali na Balkanu. I u posljednje tri godine se tamo nije vidjelo smirivanje situacije. U Makedoniji je sukob došao do razine nasilja i ne izgleda da bi u ovoj godini moglo doći do deeskalacije. Naša prognoza je zato prije negativna. Medijacije koju su vodile brojne organizacije kao i EU, nisu dovele do dugoročnog rješenja sukoba. Osobito nakon izbora u prosincu je situacija veoma napeta. U tom kontekstu i ove sukobe zbog albanskog kao drugog službenog jezika pratimo s velikom zabrinutošću. Miješanje politike s etničkim otporom je upravo na Balkanu eksplozivna kombinacija.

Kosovo se također trenutno nalazi pred golemim teškoćama. Gotovo deset godina nakon proglašenja nezavisnosti Kosova su se doduše osjetno poboljšali odnosi između Srbije i Kosova, ali ipak redovito postoje i napetosti. Jednu od njih smo mogli doživjeti sredinom siječnja kad je Srbija poslala prvi putnički vlak nakon 18 godina iz Beograda za Mitrovicu. Željeznička kompozicija je bila u nacionalnim bojama Srbije s natpisom “Kosovo je Srbija”. Nakon velikih prosvjeda je srbijanski premijer Vučić zaustavio vlak na granici, ali takvi postupci naravno da ne vode smirivanju sukoba.

Razdor unutar Kosova

Osim toga unutar Kosova i dalje vlada razdor između oporbenih albanskih nacionalista i vladajućih pod vodstvom predsjednika Hašima Tačija. Obzirom da je Kosovo 2015. godine zaključilo bilateralne sporazume i s Srbijom i sa Crnom Gorom, albanski nacionalisti sve više posežu metodama kao što je bacanje suzavca u parlamentu ili nasilničkih nereda u glavnom gradu Prištini kako bi spriječili provođenje sporazuma. Kosovo ostaje i dalje veoma podijeljeno’, analizira politologinja.

Postoji velika mogućnost sukoba na Balkanu, smatra Steininger.

‘U ovom geografski gledano razmjerno malenoj regiji postoji veliki broj izrazito dugotrajnih i veoma otrovnih sukoba. Posebice se broj etničkih sukoba koje promatramo godinama, čak desetljećima na Balkanu jedva smanjio. Prema našem mišljenju konfliktni potencijal Balkana ostaje signifikantno visok’, zaključila je analitičarka.