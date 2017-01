ANALITIČARI STRAHUJU OD OPASNE ZAMKE: ‘Ako Trump nastavi, neprijatelji više neće nasjedati na naše prijetnje’

Američki predsjednik Donald Trump i novinari nastavili su i u utorak ‘rat’ za činjenice, koji je obilježio početak njegova mandata kada su u pitanju odnosi s medijima.

Već prvog dana Trumpova predsjedništva novinari su optužili Bijelu kuću da širi bjelodane laži o broju nazočnih na inauguraciji. Predsjednik je odgovorio da su “novinari među najnepoštenijim ljudskim bićima na planeti”.

Istoga dana Trump je rekao da su novinari izmislili njegov sukob s američkom objavještajnom zajednicom, nakon čega su mu mediji odmah izvukli izjavu kojom ih je usporedio s nacistima.

Opravdanje Trumpove administracije da oni iznose “alternativne činjenice” već je postalo legendarno.



Trumpova laž o glasovima ilegalaca

Dva dana kasnije, u ponedjeljak, Trump je na sastanku s kongresnim čelništvom kazao da je do pet milijuna ljudi ilegalno glasalo na izborima u studenome. Tvrdnju nije potkrijepio nijednim dokazom.

Brojni mediji, uključujući New York Times, napisali su da Trump ponovo laže. Njegov glasnogovornik Sean Spicer kazao je na brifingu za novinare u utorak da je “predsjednik uvjeren u to već neko vrijeme, temeljem analiza i informacija koje ima”. Ni Spicer nije iznio nijednu od njih.

Neki politički analitičari smatraju da Bijela kuća namjerno provodi strategiju oduzimanja legitimiteta medijma kako bi ublažila buduće kritike novoj administraciji. Naročito kada na dnevni red dođu važnije stvari.

“Trumpova administracija među svojim lojalistima stvara uvjerenje da ne vjeruju ničemu što mediji objave. Prepirka oko broja ljudi na inauguraciji je nevažna, polukomična, ali stvara temelj za situacije kada će se raspravljati o važnijim pitanjima”, rekao je glavni urednik Vox.com-a Ezra Klein.

Ugrožena vjerodostojnost Bijele kuće

Politički analitičar John Ryan sa sveučilišta Stony Brook tvrdi da nova administracija shvaća da su u politici “činjenice sve manje važne”.

“Oni to znaju i vjeruju kako im to omogućuje da govore štogod žele jer to neće igrati veliku ulogu u tome kako se percipira njihova vlast”, kazao je za CNBC.

Drugi upozoravaju da Trumpova lakoća izvrtanja činjenica narušava njegovu vjerodostojnost, a to može potkopati povjerenje u američku vladu.

“Iako sam mnogo zabrinutiji za važne političke agende nego za natezanje oko broja gledatelja inauguracije, vjerodostojnost Bijele kuće iznimno je važna”, rekao je profesor prava Andy Wright, koji je bio dio administracije Billa Clintona.

Bez vjerodostojne Bijele kuće saveznici se neće moći osloniti na naša obećanja, a neprijatelji neće nasjedati na naše prijetnje”, rekao je.

