AMERIKANCI NISU STAVILI VETO! UN traži od Izraela obustavu izgradnje naselja na okupiranom palestinskom teritoriju

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda donijelo je rezoluciju kojom se zahtijeva zaustavljanje izgradnje židovskih naselja od strane Izraela.

U rezoluciji se od Izraela traži da “odmah i u potpunosti zaustavi sve aktivnosti naseljavanja na okupiranom palestinskom teritoriju, uključujući istočni Jeruzalem”, te se dodaje kako izgradnja naselja “nema pravnu opravdanost i predstavlja kršenje međunarodnog prava”.

Ova rezolucija ponovno je stavljena na glasovanje od strane četiri članice Vijeća, samo dan nakon što je Egipat odustao od nje zbog pritiska Izraela i novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ništa od veta

Iako su Amerikanci u svakom trenutku mogli staviti veto na ovu rezoluciju, oni su se danas suzdržali od glasovanja.



Američka izaslanica pri UN-ovom Vijeću sigurosti, Samantha Power, rekla je kako se prema Izraelu, otkako je član te institucije, postupa drugačije nego prema drugim zemljama članicama.

Upravo to su im Izraelci već ranije zamjerili. ‘Predsjednik Obama bi mogao u trenutku odlučiti staviti veto na ovu rezoluciju, no on ju gura. To je napuštanje Izraela koje označava kraj desetljeća američke politike zaštite te države u UN-u’, rekao je ranije jedan izraelski dužnosnik.

Američki dužnosnici su već ranije izrazili sve veću zabrinutost da je rješenje o “dvije države” ugroženo izraelskim naseljavanjem na teritoriju kojeg Palestinci žele u svojoj državi.

Zahtjevi Palestinaca

Palestinci zahtijevaju neovisnu državu na Zapadnoj obali, u Gazi i istočnom Jeruzalemu, područjima koje je Izrael 1967. okupirao u ratu. Veći dio međunarodne zajednice i Ujedinjeni narodi izraelska naselja na Zapadnoj obali smatraju nelegalnim preprekama miru.