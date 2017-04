AMERIKA SPREMNA NA RAT, TRUMPOVA IZJAVA ŠOKIRALA SVIJET: ‘Apsolutno! Postoji mogućnost velikog sukoba sa Sj. Korejom…’

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak kako je moguć veliki sukob sa Sjevernom Korejom zbog njezina nuklearnog i raketnog programa, no rekao je da preferira diplomatsko rješenje spora.

“Postoji mogućnost da dođe do velikog, velikog sukoba sa Sjevernom Korejom. Apsolutno”, rekao je Trump Reutersu u intervjuu uoči svog 100. dana u predsjedničkoj fotelji. Ipak, dodao je kako želi mirno riješiti krizu koja je opterećivala više američkih predsjednika te da je put kojim su on i njegova administracija krenuli priprema niza novih gospodarskih sankcija, ali da vojna opcija nije isključena.

“Voljeli bismo stvar riješiti diplomatski, ali to je vrlo teško”, rekao je Trump. Istaknuo je da bi Južna Koreja trebala platiti trošak američkog THAAD sustava proturaketne obrane, koji je procijenio na milijardu dolara. Ocijenio je da je Sjeverna Koreja najveći svjetski izazov i pohvalio kineskog predsjednika Xi Jinpinga za pomoć u pokušaju utjecaja na Pjongjang.



“Vjerujem da se jako trudi, sigurno ne želi vidjeti previranja i smrt. On to ne želi vidjeti, dobar je čovjek, vrlo dobar i vrlo ga dobro poznajem. On voli Kinu i Kineze. Znam da bi volio biti u stanju učiniti nešto, ali možda je moguće da on to ne može”, rekao je Trump.

Trump je dao intervju dan nakon što su on on i njegovi savjetnici za nacionalnu sigurnost izvijestili američke zastupnike o sjevernokorejskoj prijetnji, a dan prije nego što će državni tajnik Rex Tillerson pritisnuti Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda po pitanju sankcija koje bi dodatno izolirale Pjongjang, zbog njegova nuklearnog i raketnog programa.

Trumpova administracija u srijedu je proglasila Sjevernu Koreju akutnom prijetnjom nacionalnoj sigurnosti i prioritetom vanjske politike. Američki predsjednik kazao je kako je usredotočen na ekonomske i diplomatske pritiske, uključujući kinesku suradnju i utjecaj na Pjongjang.

Upitan smatra li sjevernokorejskog vođu Kim Jong-una razumnim, rekao je kako polazi od pretpostavke da on to jest, primijetivši da je Kim preuzeo vlast u ranoj dobi te da ima tek 27 godina i da je to dob u kojoj nije lako vladati.

Rekao je kako namjerava pregovarati ili prekinuti američki sporazum o slobodnoj trgovini sa Južnom Korejom zbog visokog trgovinskog deficita sa Seulom. Izjavio je da razmišlja o odgodi putovanja u Izrael, Saudijsku Arabiju i Europu sljedećeg mjeseca, ističući kako želi da se uspostavi izraelsko-palestinski mir.

Komentirajući prijepore oko Tajvana, kazao je da je uspostavio vrlo dobar osobni odnos s kineskim predsjednikom Xijem te da zaista misli da on čini sve što je u njegovoj moći kako bi mu pomogao u sporu sa Sjevernom Korejom, pa ne bi želio odmah izazvati poteškoće.