AMERIČKOM SENATORU KOJI JE POHAĐAO ISTU VOJNU ŠKOLU KAO KRSTIČEVIĆ ODUZETA DIPLOMA ZBOG PLAGIRANJA: ‘Ispričavam se svima’

Američke dnevne novine New York Times objavile su priču prema kojoj je ratna škola američke vojske koju je pohađao i ministar obrane Damir Krstičević prije tri godine poništila diplomu američkom senatoru John E. Walshu ustvrdivši kako je plagirao svoj završni rad 2007. godine.

New York Times piše da Walsh nije pravilno označio navode preuzete od drugih autora i to u većem dijelu rada zbog čega mu je diploma poništena. Isprva je odbacivao optužbe, no nakon što je vojna škola donijela odluku o poništavanju diplome, Walsh se ispričao i poručio kako prihvaća njihovu odluku. Njegovo ime uklonjeno je i s brončane ploče u središtu kampusa s popisom onih koji su završili američku vojnu školu.

‘Iako se ne slažem s otkrićima vojne škole prihvaćam njihovu odluku s velikim poštovanjem prema američkoj vojsci. Ispričavam se svim građanima Montane za plagiranje dijelova rada iz 2007. godine. Spreman sam nositi se s posljedicama’, kazao je Walsh koji se nakon izbijanja afere povukao iz utrke za senatora.

KRSTIČEVIĆ NA HITNOJ PRESICI: ‘Opet su hibridno krenuli na mene, očito nekome smetam, iako imam briljantan rezultat – na ponos Hrvatske’



Sa sličnim se optužbama tijekom jučerašnjeg dana suočio ministar obrane Damir Krstičević zbog čega je sazvao konferenciju za medije na kojoj je objasnio da je ono za što ga se proziva zapravo seminarski, a ne završni rad.

‘Opet su hibridno krenuli na mene i ono što predstavljam, baš kao na početku mog mandata. Na početku mandata spominjali su mi ratni zločin, govorili mi da ne mogu u Bosnu. Otišao sam u Bosnu, nije to bilo lako, ali znam kako sam zapovijedao i znam kako su vojnici kojima sam zapovijedao vodili rat. Jutros ste me pitali je li Hrvatska u hibridnom ratu – rekao sam da, svaki dan. Sad možete zamisliti – laž, neistina, kontekst, manipulacija, očito da nekome smetam, ja i moj tim. Mi jačamo sposobnosti hrvatske vojske, vratili smo vojsku u junački Vukovar…’, rekao je Krstičević na konferenciji.