AMERIČKI MINISTAR OBRANE UPORNO SE ZALAŽE ZA DIPLOMACIJU: ‘To će unijeti razum u provokacije Kim Jong-Una’

“Diplomacija bi trebala unijeti razum u nemarnu retoriku i u opasne provokacije Kim Jong-Una.”

Američki ministar obrane Jim Mattis naglasio je u razgovoru sa svojim južnokorejskim kolegom da je diplomacija način na koji se treba rješavati kriza oko Sjeverne Koreje.

‘Diplomacija bi trebala unijeti razum’

On je to izjavio dan nakon što je šef južnokorejske diplomacije u Seulu kazao da bi vojno rešenje bilo neprihvatljivo, prenosi Reuters. “Diplomacija bi trebala unijeti razum u nemarnu retoriku i u opasne provokacije Kim Jong-Una”, kazao je Mattis. On je dodao da bi odgovor na prijetnju trebao biti diplomacija, ali uz potporu mogućih “vojnih opcija koje bi bile na raspolaganju kako bi se osiguralo da se razumije da naši diplomati govore s pozicije snage”.

Trump: ‘Sve opcije su na stolu’

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priopćila je ranije da su sve opcije na stolu kada se radi o sjevernokorejskom nastavku razvijanja projektila koji mogu dosegnuti američko tlo. Međutim, Mattis uporno naglašava važnost djelovanja koje ne bi bilo vojno, uključivo sankcije. Tu je poruku prenio i južnokorejskom ministru obrane Song Young-moou u sjedištu Američkog pacifičkog zapovjedništva na Havajima.