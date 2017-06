AMERIČKI MINISTAR OBRANE: ‘Pobijedili bi u ratu sa Sjevernom Korejom, ali on bi bio katastrofalan’

Sjedinjene Države i njihovi saveznici pobijedili bi u ratu sa Sjevernom Korejom, ali bi on bio “katastrofalan” za civile na tom području, ocijenio je u četvrtak američki ministar obrane Jim Mattis.

“Bio bi to katastrofalan rat, ponajviše za nedužne ljude”, pa tako “vrlo vjerojatno i u Japanu”, ocijenio je ministar pred kongresnim odborom. “Činimo sve što je u našoj moći kako se to ne bi dogodilo i kako bismo to riješili diplomatskim putem”.

“Takav rat mi zapravo ne želimo”

Sjevernokorejci su na granici nagomilali topništvo i projektile kojima mogu gađati Seul i koji bi najvjerojatnije prouzročili “strašnu štetu” u južnokorejskoj prijestolnici prije nego bi bili uništeni, dodao je. “Takav rat mi zapravo ne želimo”.



Sjeverna Koreja želi razvijati nuklearne projektile kojima može gađati američki kontinent.

Washington pak smatra režim u Pyongyangu “najopasnijom prijetnjom miru i sigurnosti”.

Trump traži od Pekinga da obuzda Pyongyang

Američki predsjednik Donald Trump se nakon izbora okrenuo Pekingu tražeći od njega da obuzda nuklearne planove Pyongyanga kojemu je glavni saveznik.

“Kina je pozitivno odgovorila u nekim aspektima”, ocijenio je Mattis, podsjetivši da je Peking prošlog tjedna glasovao za UN-ovu rezoluciju kojom se uvode sankcije za 14 sjevernokorejskih čelnika.

Bit će to među glavnim pitanjima o kojima će Mattis i državni tajnik Rex Tillerson idućeg tjedna u Washingtonu razgovarati s kineskim kolegama.

