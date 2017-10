AMERIČKI INSTITUT TRAŽI INTERVENCIJU SAD-A U REGIJI: ‘U BiH je u tijeku velika kriza, moguć je i novi rat’

Bivši američki diplomati i umirovljeni časnici koji djeluju pod okriljem Instituta za stabilizaciju i tranziciju, pozivaju na hitnu reakciju međunarodne zajednice.

Američka nevladina organizacija pod nazivom Institut za stabilizaciju i tranziciju (IST) objavila je analizu o stanju u Bosni i Hercegovini u kojoj upozorava kako su zastoj u provedbi reforme i unutarnje blokade ozbiljno zaprijetili opstanku BiH, uz zabrinjavajuće upozorenje kako sve to u konačnici može dovesti i do novih oružanih sukoba u regiji ne reagira li međunarodna zajednica, a posebice SAD, i to odmah.

U izvješću IST-a, na čiji su sadržaj u utorak upozorili bosanskohercegovački mediji, analitičari te organizacije upozoravaju kako se u srcu Europe odvija “velika i opasna kriza”, dok je svijet za to nezainteresiran jer je okupiran žarištima nestabilnosti poput Bliskog istoka.

Moguće izbijanje novog rata

Izvješće se svodi na konstataciju kako je nakon početnih uspjeha u poratnom stabiliziranju i reformiranju BiH u proteklih desetak godina ponovo došlo do političkih napetosti i proteškoća u samoj zemlji, a u kombinaciji s nedovoljnim interesom međunarodne zajednice za stanje u toj državi sve je dovelo do “mračnih izgleda” za njenu budućnost.



IST, za kojega analize pišu brojni bivši američki diplomati te umirovljeni visoki časnici oružanih snaga SAD, upozorava kako je u takvim okolnostima čak moguće izbijanje novog rata koji se ne bi zadržao samo unutar granica BiH.

“Uslijed političke i ekonomske nefunkcionalnosti, sigurnosne prijetnje koju predstavlja islamski terorizam te manjka europskog i američkog interesa, budućnost ove zemlje izgleda mračno. Svi ovi čimbenici zajedno doprinose krizi koja prijeti da Balkan ponovo uvuče u nasilje poput onog iz 1990-ih godina”, stoji u analizi.

Nužan snažniji angažman i promjena Daytonskog sporazuma

Izlaz iz sadašnjeg stanja u IST-ju vide u snažnijem angažiranju međunarodne zajednice, uključujući tu korake koji bi konačno vodili ka promjeni Daytonskog sporazuma jer je on, kako ocjenjuju, iscrpio svoje kapacitete, te ističu kako je to u interesu i svih drugih država regije.

“Samo obnovljen transatlantski diplomatski pristup kojega bi predvodile SAD i koji bi zamijenio zastarjelu mirovnu arhitehturu Daytona novim ustavnim temeljima može zaustaviti političko fragmentiranje zemlje, ali i regije”, zaključak je ovoga izvješća.

IST podsjeća kako BiH 2018. čekaju opći izbori koji bi u postojećim okolnostima mogli postati novim katalizatorom kriznih procesa, uključujući tu raspad države.

Takav zaključak izvode iz činjenice da je Ustavni sud BiH ranije ove godine osporio neke odredbe postojećeg izbornog zakona, a nema naznaka da bi se političke stranke mogle suglasiti kako izglasati promjene koje bi popunile nastalu prazninu.

‘Hrvati u BiH mogli bi ići svojim putem’

Nakon pravorijeka Ustavnog suda praktično je onemogućen izbor budućeg saziva Doma naroda parlamenta Federacije BiH, a time i Doma naroda državnog parlamenta, a posljedica bi bila nemogućnost uspostave funkcionalne izvršne vlasti kako na entitetskoj tako i na državnoj razini.

U tim okolnostima, procjena je analitičara IST-a, RS će se suočiti s kušnjom da i fomalno “prekine sve veze sa Sarajevom” odnosno s BiH kao državom, a u slučaju takvog scenarija bi i Hrvati u BiH, kako stoji u dokumentu, mogli odlučiti “ići svojim putem”.

Američki institut upozorava da u bosanskohergovačkom kaosu Turska i Rusija također igraju značajnu ulogu. Ankara je spomenuta kao glavni oslonac Bošnjaka, a Moskva kao ključni sponzor separatizma bosanskih Srba, što čini prije svega kako bi zaustavila proces euroatlantskih integracija u cijeloj regiji.

Europska unija se, po procjeni analitičara IST-a, pokazala nedoraslom i nesposobnom kotrolirati izazove vezane za BiH pa je stoga došlo vrijeme za odlučnije angažiranje SAD, koji u odnosu na BiH treba prestati igrati ulogu “mlađeg partnera”.

“Posljednja stvar koja Washingtonu danas treba je regionalna implozija u srcu Europe. Dakle, ili će se (Washington) time pozabaviti sada, kada je to još moguće kontrolirati, ili će se time morati baviti kasnije uz puno veću cijenu”, zaključak je analize očevidno adresiran prije svega na američku vladu.