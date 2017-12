AMERIČKI ANALITIČARI O NOVOM RUSKOM ČUDOVIŠTU: ‘Tom superbombarderu ni ne treba nevidljivost’

Modernizirani “Bijeli labud” će postati pravi superbombarder, upozorava američki vojni analitičar Dave Majumdar, a starije varijante još iz Sovjetskog saveza bile su itekako učnkovite u Siriji.

Ruska vojska će već u veljači iduće godine dobiti prve nove nadzvučne nosače raketa Tupoljeve Tu 160M2. Bijeli labudovi, kako ih zovu Rusi, ili Blackjack, kako ih zovu u NATO-u, prototipi su nove generacije strateških bombardera koji su građeni u zadnjim danima Sovjetskog saveza. Rusija danas raspolaže sa 16 starih zrakoplova koji igraju ključnu ulogu u strateškim zračnim udarima.

‘Pokazali su se izvrsnima’

“Zrakoplovi su se pokazali odličnima u sirijskoj kampanji, poslužili su kao nosači ubojitih krstarećih raketa H-101 koje imaju radijus djelovanja od 4,5 tisuća do 5 tisuća kilometara”, piše američki analitičar.

On također pretpostavlja da radovi na modernizaciji “Bijelog labuda” idu brže nego se očekivalo, jer je ranije njegov prvi let najavljivan tek za kraj 2018. godine. U svakom slučaju, dodaje on, program Tu-160M2 je osnovni zadatak modernizacije ruskih strateških bombardera.



Ruske Zračno-svemirske snage planiraju kupiti 50 novih zračnih nosača raketa, ali će i postojećih 16 zrakoplova Tu-160 također usavršiti do verzije M2.

Ovaj broj moderniziranih bombardera je sasvim dovoljan za sve potrebe strateških snaga Rusije, koje, za razliku od američkih, ne predviđaju ulazak u zračni prostor neprijatelja da bi uništavali ciljeve, ističe Russia Beyond.

Dvaput brži od zvuka, nevidljivost mu ni ne treba

“Tu-160M2 je u stanju razviti brzinu preko 2 maha i ispaliti rakete najvećeg dometa. Zato stealth tehnologija američkih zrakoplova i nije tako važna za Ruse”, kaže znanstveni suradnik Centra za vojno-pomorske analize SAD-a Michael Kofman za The National Interest. Doduše, “govori se i razvoju Tupoljeva PAK-DA kojo bi bi trebao biti nevidljiv za radare, no to Rusima nije prioritet i radije ulažu novac u nove Bijele labudove”, dodaje Kofman. Uostalom, dodaje, jedna od uloga strateških bombardera koji mogu nositi nuklearno naoružanje je demonstracija sile, odnosno prijetnja nuklearnim udarom, a u tom slučaju nevidljivost i nije baš najkorisnija.

Iako je izvana novi Bijeli labud prilično sličan starom, ispod “haube” je sasvim druga priča. Bit će opremljen novim sustavima i opremom, no glavna promjena su motori, koji su trajniji i prilično učinkovitiji.