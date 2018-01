‘Ne čekajte na uputstva i nove regulacije i priručnike. Jednostavno, želim da se pripremite na ono što bi moglo uslijediti. Ne radite ništa što direktno ne doprinosi povećanju pripravnosti na to u vašim jedinicama.’

Američka vojska već je počela tihe pripreme za rat, do kojeg se nadaju da ipak nikad neće početi. U vojnoj bazi Fort Bragg u Sjevernoj Karolini prošlog mjeseca je počela velika vojna vježba trupa, opreme i artiljerije. Dva dana nakon toga, na nebu iznad Nevade 119 vojnika iskočilo je padobranima iz vojnih zrakoplova kao dio simulirane strane vojne invazije, piše New York Times.

KIMOV POZIV NA DIJALOG NIJE IH USPAVAO: Američke trupe spremne su za borbu

Hitno premještanje vojne snage u inozemstvo

Mjesec dana kasnije, vojska je diljem SAD-a postavila više od tisuću vojnika u rezervi koji će vježbati postavljanje takozvanih mobilizacijskih centara koji hitno premještaju vojne snage u inozemstvo. A početkom idućeg mjeseca, kada počne održavanje Zimskih Olimpijskih igara u južnokorejskom Pyeongchangu, Pentagon planira poslati još specijalnih trupa na Korejski poluotok, kao početni korak u onome što su neki dužnosnici rekli da bi moglo biti početak formiranja timova sličnih onima koji se bore u Iraku i Siriji. Drugi pak tvrde da se radi o planu strogo povezanom s borbom protiv terorizma.



U svijetu američke vojske, gdje je planiranje nepredviđenog ugrađeno u psihu svakog vojnika, ti su potezi navodno dio standardne procedure i rotacije postrojbi. No opseg i vrijeme tih vježbi ukazuju na to da se vojska vjerojatno priprema na mogući rat sa Sjevernom Korejom. Američki ministar obrane Jim Mattis i general Joseph F. Dunford Jr. zalažu se za korištenje diplomacije pri rješavanju sjevernokorejske nuklearne prijetnje. Mattis je ranije rekao da bi rat sa Sjevernom Korejom bila katastrofa. Ipak, dosta sadašnjih i bivših dužnosnika u Pentagonu u posljednje vrijeme izjavljuju da vojne vježbe znače da vojska mora biti spremna na bilo kakvu akciju na Korejskom poluotoku.

POGREŠKA NA HAVAJIMA MOGLA JE DOVESTI DO NUKLEARNOG RATA: Isto se dogodilo 1983. kad je zbog propusta poginulo 269 ljudi

Prebacivanje vojnika s Bliskog istoka na Korejski poluotok

U rujnu je američki predsjednik Donald Trump u svom govoru pri Ujedinjenim Narodima rekao da će potpuno uništiti Sjevernu Koreju ako nastavi prijetiti SAD-u, a čelnika te zemlje Kim Jong-una nazvao je ‘raketnim čovjekom’ (Rocket man). Kim je nakon toga Trumpa nazvao mentalno poremećenim čovjekom. Trumpova se retorika od tada malo ohladila. U prošlotjednom intervjuu za The Wall Street Journal je rekao da je njegov odnos s Kim Jong-unom, unatoč brojnim javnim uvredama, vjerojatno dobar. Kasnije je rekao da je njegova izjava pogrešno interpretirana i da je zapravio želio reći da bi vjerojatno imao dobar odnos s Kimom, da on to želi. Uzbuna o nadolazećoj balističkoj raketi koja se u subotu oglasila na Havajima, a koja se kasnije pokazala pogreškom, dokazala je strah SAD-a od napada Sjeverne Koreje.

Nakon 16 godina borbi u Iraku, Afganistanu i Siriji, američki generali sada se boje da je vojska sada bolje pripremljena na napad na militante nego na konvencijalnu misiju na zemlji i u zraku. Vježba u Fort Braggu bila je jedna od najvećih vježbi zračnih napada u posljednjih nekoliko godina, a u njoj je korišteno dva puta više zrakoplova i padobranaca nego u ranijim vježbama. Planirano je da se idući mjesec pokrenu mobilizacijski centri koji su uglavnom bili na čekanju zbog rata u Iraku i Afganistanu. Na sastanku održanom 2. siječnja, general Tony Thomas, čelnik specijalnih jedinica u Tampi upozorio je da će vjerojatno više članova specijalnih postrojbi biti prebačeno u Koreju s Bliskog istoka, a to se može očekivati u svibnju ili lipnju, ako dođe do rasta napetosti. Ipak, ta odluka još nije službeno donesena.

‘Nepripremljenost bi mogla dovesti do katastrofe’

Šef stožera, general Mark A. Milley, na nekoliko je ranijih sastanaka u Pentagonu upozorio na dvije povijesne katastrofe američke vojske kao primjer do čega bi nepripremljenost mogla dovesti. Naveo je tu bitku kod tjesnaca Kasserine tijekom Drugog svjetskog rata kad su američke trupe zbog nepripremljenosti izbačene s terena od strane njemačkog maršala Erwina Rommela, a spomenuo je i Korejski rat. Milley je na brojnim sastancima upozoravao da bi se slični porazi mogli dogoditi u ratu sa Sjevernom Korejom sada, ako vojska ne bude dovoljno pripremljena. Inzistira na tome da se trupe dovedu u red, da ih se izvježba za borbe u velikom ratu te da nauče sve o zračnoj obrani, tenkovima, pješaštvu, pomorskoj snazi, pa i cyber oružju. U listopadu je Milley rekao da je Pyongyang sada najveća prijetnja američkoj nacionalnoj sigurnosti te je dodao da se vojska mora pripremiti na susret s tom prijetnjom.

‘STRATEGIJA KRVAVOG NOSA’: Trumpov novi savjetnik za nacionalnu sigurnost smatra da bi moglo biti vrijeme za bombardiranje Sj. Koreje

Vježba za borbu u kemijski kontaminiranom okruženju

‘Ne čekajte na uputstva i nove regulacije i priručnike. Jednostavno, želim da se pripremite na ono što bi moglo uslijediti. Ne radite ništa što direktno ne doprinosi povećanju pripravnosti na to u vašim jedinicama’, rekao je. Stručnjaci upozoravaju da selidba vojske na Korejski poluotok neće biti masivna, pa se neće činiti kao da je odluka o ulasku u rat donesena. Još uvijek nema upozorenja za američke građane kada je riječ o putovanjima u Južnu Koreju ili Japan, kao ni upozorenja za američke tvrtke. Nije izgledno da će Pentagon bez ikakvih upozorenja pokrenuti nekakvu vojnu akciju na Korejskom poluotoku.

U slučaju 82. zrakoplovne vježbe održane u Nevadi prošlog mjeseca, dužnosnici su reki da se takve vježbe, nazvae Panther Blade, mogu primijeniti bilo gdje, a ne samo na Korejskom poluotoku. Ističu kako se radi o globalnoj spremnosti. Ovogodišnja vježba naziva Bronze Ram, fokusirat će se uglavnom na podzemne operacije, a uključivat će i vježbu u kemijski kontaminiranom okruženju, kakvo bi moglo biti u Sjevernoj Koreji.

‘Ako nas pitate jesmo li se spremni boriti već večeras, odgovor je – da. Zračne snage SAD-a su, ako se to od njih zatraži, spremne’, rekao je general Nowland, ali dodao da je vojska samo potpora diplomatskim pokušajima uspostave odnosa, piše New York Times.