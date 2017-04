‘AMERIČKA MADDIE McCAIN’ NAKON PET GODINA PRONAĐENA MRTVA: Istražitelji potvrdili: ‘Nismo je slučajno pronašli’

Američka je policija potvrdila da je pronašla tijelo šestogodišnjakinje koje ja prije pet godina nestala iz svog kreveta u Tucsonu u američkoj saveznoj državi Arizoni.

Tucsonska je policija potvrdila kako su posmrtni ostaci malene djevojčice identificirane kao Isabel Celis koja je posljednji put viđena 20. travnja 2012. pronađeni na ruralnom području Pima okruga.

Prije pet godina djevojčica je nestala iz svoje sobe, a za njom je tragalo na tisuće policajaca, spasilaca i civila, no bezuspješno. Bila je to jedna od najvećih potraga u SAD-u zbog čega se nestanak djevojčice Isabel Celis često uspoređuje s nestankom malene Madeleine McCann, piše Daily Mail.

Tijelo pronađeno u šumi

Njezini posmrtni ostaci pronađeni su duboko u šumi još prije mjesec dana, ali su ih forenzičari tek sada uspjeli identificirati.



Voditelj istrage kazao je za medije kako tijelo djevojčice nije pronađeno slučajno. Još nije poznat uzrok smrti.

‘Očito to nije kraj kojem se bilo tko od nas nadao, no ovaj pronalazak tijela ne znači da je istraga završena. Radimo i dalje na ovom slučaju kao što smo to činili sa svakim slučajem u koji su bila uključena djeca’, rekao je šef Tucsonske policije Chris Magnus.

Nije otkrio koliko dugo je tijelo djevojčice bilo u šumi u kojoj je pronađeno niti što je dovelo do smrti djevojčice. Također nije želio komentirati postoje li osumnjičeni za smrt 6-godišnjakinje. Odbio je odgovoriti na pitanje o tome kako je tijelo otkriveno već je samo naglasio da se nije radilo o slučajnosti.

Nestala prije pet godina

Isabel je posljednji put viđena u travnju 2012. godine kada je imala šest godina, a njezin nestanak prijavili su roditelji koji su uočili kako djevojčice nema u njezinoj sobi. Policija nikada nije javno objavila ima li kakvih spoznaja o osumnjičenima no u nekoliko su navrata isticali kako su okolnosti pod kojima je djevojčica nestala ‘čudne’.

Nekoliko dana nakon nestanka djevojčice, susjeda je otkrila da je to jutro, oko 6:30 sati čula ženski glas te lavež psa. Također je kazala kako nije bilo naznaka prisile ili borbe. Istraga je tada pokazala da je otmičar točno znao gdje se što nalazi u kući. Nakon mjesec dana slučaj je dobio potvrdu da je riječ o otmici.

Slučaj se neko vrijeme vodio kao slučaj otmice, a mediji su pisali i o tome da je Centar za socijalnu skrb zabranio njezinom ocu da viđa ostalo dvoje djece.

Medicinski centar u Tucsonu, u kojem radi Isabelina majka, izdao je priopćenje u ime obitelji djevojčice: ‘Želimo zahvaliti zajednici na podršci koju su nam davali svih ovih godina i što nikada nisu gubili nadu. Sada je naše vrijeme za žalovanjem. Molimo vas za privatnost kako bi mogli tugovati u miru’.