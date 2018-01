AMBICIOZNO, ALI I REALISTIČNO: ‘Srbija i Crna Gora će se Europskoj uniji vjerojatno pridružiti 2025. godine’

Ubojstvo Olivera Ivanovića, čelnika kosovskih Srba u utorak, pokazalo je svu nestabilnost u regiji, ocijenio je Hahn.

Srbija i Crna Gora bi mogle postati sljedeće države koje će se pridružiti Europskoj uniji, vjerojatno 2025., rekao je dužnosnik Europske komisije zadužen za proširenje Johannes Hahn u intervjuu objavljenom u petak. EU ulaže diplomatske napore da ubrza korake kojima bi se šest zemalja zapadnog Balkana pridružilo EU-u nakon godina u kojima se taj proces odvijao po načelu kreni-stani.

“Vrijeme je da završimo posao iz 1989.”, rekao je povjerenik EK Hahn misleći na širenje Europske unije na istok nakon pada Berlinskog zida. “Postavili smo godinu 2025. kao indikativni datum prijema Srbije i Crne Gore što je realistično, ali i vrlo ambiciozno”, rekao je Hahn.

Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija nadaju se pristupiti Europskoj uniji, no izgledi za njihovo članstvo blijedili su zadnjih godina kako su političari EU-a, suočeni s rastućim euroskepticizmom u svojim zemljama, zatim krizom eurozone 2009-2013. i odlukom Velike Britanije da napusti EU, gubili zanimanje za proširenje.



Nova prilika za Balkan

Međutim, danas kada raste utjecaj Rusije, migrantska kriza potresa regiju, a Turska sve jače naginje autoritarnosti, želja da se ojača europska integracija nakon što 2019. Velika Britanija napusti EU, pruža novu priliku Balkanu.

“Ili ćemo izvoziti stabilnost u regiju ili ćemo uvoziti nestabilnost”, rekao je Hahn u intervjuu za Reuters te dodao da je proces pristupanja EU-u najbolji put za borbu protiv korupcije, organizirana kriminala i autoritarne prijetnje regiji. Srbiju smatraju stupom i EU se nada da bi utjecaj Beograda na Balkanu mogao pomoći drugim reformama.

Hahn treba u veljači posjetiti Srbiju nakon što Komisija objavi službenu strategiju za Balkan 6. veljače. Također je predviđeno da će predsjednik EK-a Jean-Claude Juncker posjetiti svih šest zemalja kako bi im izrazio podršku. Hahn treba u Washington otputovati u veljači i s dužnosnicima State Departmenta iscrtati strategiju kako pogurati europski put Balkana.

Susjedna Bugarska, koja od siječnja do lipnja predsjeda Unijom, održat će u svibnju posebni summit za Balkan u Sofiji. U srpnju bi Velika Britanija trebala održati drugi veliki skup o Balkanu na najvišoj razini.

Poziv na buđenje

Makedoniji bi mogla biti ponuđena pozivnica da se pridruži NATO-u što je drugi veliki poticaj u regiji, no za to je potrebno da prethodno riješi dugogodišnji spor s Grčkom oko imena. Hahn je u intervjuu izrazio uvjerenje da bi to pitanje moglo konačno biti riješeno nakon razgovora u Ujedinjenim narodima u siječnju.

Reuters napominje da zapreka za članstvo ima mnogo. Nabraja da su bankovni i pravosudni sustavi šest balkanskih zemalja slabi, da prihodi iznose 30 posto prihoda iz eurozone, prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda. Etničke napetosti i dalje postoje u regiji, a BiH je duboko podijeljena, napominje Reuters.

Ubojstvo Olivera Ivanovića, čelnika kosovskih Srba u utorak, pokazalo je svu nestabilnost u regiji, ocijenio je Hahn te istaknuo: “Nadam se da je to poziv na buđenje svim odgovornim političarima. Pozivam državni vrh da shvati da je samo suradnja, pomirba jedini put naprijed”.