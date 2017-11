VUČIĆ O PRESUDI RATKU MLADIĆU: ‘Svi smo znali kakav će biti ishod. A sad, okrenimo se budućnosti’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ‘smo svi znali kakva će biti presuda Ratku Mladiću’.

Presudu kojom je Ratko Mladić osuđen na doživotni zatvor u srijedu poslijepodne komentirao je srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

“Svi smo znali ishod presude Ratku Mladiću”, izjavio je Vučić.



“Srbija je uvijek poštivala žrtve svih naroda, ali nisam siguran da su drugi pokazivali tu vrstu pijeteta prema srpskim žrtvama. Ali to je i naš posao. To ćemo raditi zajedno s predstavnicima našeg naroda iz cijele regije računajući ne na to da imamo pravo zaboravljati prošlost, nego da je naša obveza graditi drugačiju budućnost”, poručio je Vučić.

Kao predsjednik države, Vučić kaže da ne može komentirati nepravomoćnu presudu, dok je građanima Srbije poručio neka od danas gledaju u budućnost.

“Razmišljajmo kako će nam živjeti djeca i kako očuvati mir i stabilnost u regiji”, kaže Vučić.

“Za sve što nisu odgovarali oni koji su ubijali srpske žrtve neka je na sramotu onima koji su takvu pravdu dijelili. No, to ne smije umanjiti niti time trebamo pravdati zločine koje su počinili oni sa srpskim imenom i prezimenom”, kaže Vučić.