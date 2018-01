AKO SE ZAGRIJE ZA SAMO POLA STUPNJA, ZEMLJA ĆE POSTATI GOTOVO PUSTINJSKI PLANET: Evo što će se u tom slučaju dogoditi Hrvatskoj

‘Ako čovječanstvo ne učini ništa, slijedi otvaranje vrata pakla, pokazuju nove studije. Svijet bi tada bio izložen strašnim olujama koje do sada još nisu viđene, otopio bi se led, a suše bi dovele do milijarde klimatskih izbjeglica i ratnog kaosa.’

Samo pola stupnja Celzija moglo bi biti odlučujuće za budućnost čovječanstva.

Trećina Zemlje postalo bi pustinjski planet

Znanstveni časopis Nature Climate Change piše o istraživanju koje tvrdi da bi Zemlja u slučaju globalnog zagrijavanja za samo pola stupnja više mogla postati pustinjski planet, čak do trećina Zemlje mogla bi postati pustinja ako se atmosfera zagrije za samo pola stupnja. U to bi bila uključena i Hrvatska. Predviđa se da bi cijela Panonska nizina, Slavonija i Baranje, u tom slučaju progutale pustinje, dok bi Mediteran trpio velike suše i vrućine i pretvorio se u polupustinjski i pustinjski pojas.

Dalmacija, Kvarner i Istra time bi bilo pogođeni takvim sušama i vrućinama, a na tim bi područjima bilo najmanje 20 posto manje padalina tijekom godine, a kada bi padalina i bilo, bile bi nagle i razorne, što bi bilo veoma loše za usjeve.



Posljedice nebrige su potpuni kaos

Ako bi se globalno zagrijavanje ograničilo na 1,5 stupanj Celzijev, umjesto na 2 stupnja, to bi spasilo ljude i prirodu u jugoistočnoj Aziji i južnoj Europi, kao i južnoj Africi, srednjoj Americi i južnoj Australiji. Ako čovječanstvo ne učini ništa, slijedi otvaranje vrata pakla, pokazuju nove studije. Svijet bi tada bio izložen strašnim olujama koje do sada još nisu viđene, otopio bi se led, a suše bi dovele do milijarde klimatskih izbjeglica i ratnog kaosa.

Zemlja bi se do 2100. godine mogla zagrijati za 4 stupnja Celzijeva ako se ne smanji ispuštanje CO2 u atmosferu. Prema Pariškom sporazumu, cilj je doći do granice globalnog zagrijavanja od 2 stupnja Celzijeva, što bi stvorilo najveće šanse da se šteta donekle popravi. Taj sporazum ne želi prihvatiti jedino američki predsjednik Donald Trump.