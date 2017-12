AGENT TAJNE SLUŽBE OTKRIO KAKO SE CLINTON HTIO IŠULJATI U POSJET LJUBAVNICI: ‘Hitno dođite, predsjednika kradomice izvode iz Bijele kuće ispod kaputa’

Bivši američki predsjednik podredio je sigurnost države vlastitim ljubavnim doživljajima.

Bill Clinton jednom je uhvaćen dok se pokušavao išuljati iz Bijele kuće, navodno kako bi posjetio ljubavnicu, dok se skrivao pod kaputom na stražnjem sjedalu automobila svog odvjetnika, piše Daily Mail.

Uhvaćen u neugodnoj situaciji

Bivšeg je predsjednika zaustavio agent Tajne službe koji je provjeravao auto Brucea Lindseya te se iznenadio kada je shvatio da se unutra skriva predsjednik. Lindsey je zamolio da ga puste, ali uniformirani je agent to odbio te radiom pozvao pojačanje. “Bolje mi pošaljite pomoć. Upravo sam uhvatio Brucea Lindseya kako se pokušava odvesti s predsjednikom koji ima kaput preko glave.”

Incident je prepričao bivši agent Tajne službe Gary Byrne, koji je čuvao Clintonove, u svojoj novoj knjizi Tajne Tajne službe: Povijest i nesigurna budućnost američke Tajne službe (Secrets of the Secret Service: The History and Uncertain Future of the US Secret Service), koja izlazi slijedećeg tjedna. Byrne nije otkrio prirodu Clintonove ‘ekskurzije’ ali kaže bi kako se ovaj redovito iskrao iz Bjele kuće kako bi posjetio svoje “dobro znane, kao i manje dobro znane ljubavnice” u Washingtonu.



Među brojnim Clintonovim ljubavnicama bila je i plavuša koja je toliko puta bila u njegovoj kući da su joj agenti Tajne službe dali nadimak ‘Energizatorica”. Bujna žena dovezla bi se u njegov dom u SUV-u nakon što bi njegova supruga Hillary otišla kako se nikada ne bi srele. Clinton je naredio agentima Tajne službe da njegovu ljubavnicu ništra ne pitaju već da ju samo “puste unutra”, tvrdi drugi autor, Ronald Kessler.

Tajna služba šokirana i razočarana

Takva su putovanja bila znana kao ‘neslužbena’, što se inače odnosilo na ozbiljnije situacije poput posjete obitelji preminulog službenika. Bill Clinton počeo je koristiti taj izraz za svoje tajne izlete što je sablaznilo Tajnu službu. Epizoda s kaputom potpuno je razbijesnila starije agente, piše Byrne. “Osjećali su se razočarano, šokirano, bezvoljno. Pokušali su se ponašati diplomatski, ali su odlučno zahtijevali od Lindseya da se tako što više ne ponovi”, piše u knjizi.

Clintonovi pokušaji ‘šuljanja’ iz Bijele kuće postali su nešto na što se moralo obratiti posebnu pažnju. Byrne piše kako je Clinton “zlouporabio” svoju slobodu što je jednom prilikom gotovo koštalo jednog agenta njegovog života.

Na normalnom putovanju, predsjednik je dio kolone vozila koja juri neomatano kroz crvena svjetla s slasnim sirenama kako ne bi mogao biti napadnut. Svaki put bila je potrebna suradnja s policijom, koja bi blokirala ceste kako bi se spriječio teroristički napad i držalo druge ljude podalje. No Clinton je tražio da se sve to promijeni “u zadnjem trenu” kada bi poželio otići iz Bijele kuće uz manje sigurnosne mjere i manje pažnje. Tajna je služba “kapitulirala”, ali Clinton je želio putovati još tajnije, što znači da služba nije imala dovoljno vremana za isplanirati potrebne sigurnosne protokole. Byrne kaže kako je to uklonilo brojne sigurnosne mjere, što je stavilo osoblje Tajne službe, kao i javnost, u veliki rizik.

Strah od Clintonovih

Drugi dijelovi knjige opisuju kako su Clintonovi prisilili Tajnu službu da potkopava samu sebe, tako što su “sistematski uništavali” pravila čiji je cilj bio njihova zaštita. Agenti su morali poslušati Clintonove tijekom financijskog skandala ‘Chinagate’ iz 1996. tako što su morali ignorirati sadržaj smeđih papirnatih vrećica koje su u Bjelu kuću donosili kineski službenici. Byrne kaže kako je problem bio u tome što je vodstvo Tajne službe krivo mislilo da su Clintonovi “nepobjedivi”. “No pogled s prve crte ukazivao je na to da ih nešto, neki skandal, mora pogoditi.”

Dok je bio predsjednik Clinton je uspio preživjeti pokušaje opoziva kada je priznao da je imao odnose s bivšom pripravnicom u Bijeloj kući Monicom Lewinsky. Clinton je isto tako platio i 850.000 dolara kako bi sporazumno sredio optužbu za seksualno zlostavljanje Paule Jones, bivše državne zaposlenice u Arkanzasu.

Vjeran odvjetnik za posebne situacije

Lindsey, iz Clintonovog Little Rocka u Arkanzasu, stalni je član clintonovog unutarnjeg kruga, posebno u problematičnim vremenima. Ovaj predsjednikov savjetnik našao se u središtu pažnje tijekom skandala s Monicom Lewinsky, kada je morao svjedočiti pred velikom porotom u vezi tvrdnji kako je pokušao ušutkati žene koje su stvrdila da su imale spolne odnose s clintonom.

Ovaj odvjetnik još je uvijek u bliskim odnosima s Clintonom. Tako je u listopadu prošle godine otkriveno kako je Lindsey primio email u kojem je obavješten kako će islamistička država Katar pokloniti Clintonu milijun dolara za rođendan. To je otkrio Wikileaks na vrhuncu predsjedničkih izbora 2016.