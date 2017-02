AFRIKANCI LIKUJU NAD POPISOM NAJSIROMAŠNIJIH EUROPSKIH ZEMALJA: Hrvatska je među njima – evo kako stojimo

Portal posvećen kontinentu Africi, Howafrica.com, objavio je popis najsiromašnijih europskih zemalja s najmanjim BDP-om po glavi stanovnika.

Europske zemlje u prvu su službenu recesiju ušle u trećem kvartalu 2008. te su neke od njih pretrpjele veliki negativni udar, piše Howafrica. Objavili su i

popis zemalja s najmanjim BDP-om po glavi stanovnika, odnosno tržišnom vrijednošću dobara i usluga proizvedenih u kalendarskoj godini podijeljenom s brojem stanovnika.



Portal u tekstu likuje otkrivajući najsiromašnije u Europi, navodeći kako je većina afričkih zemalja bogatija od njih.

Malo su prenaglili

No, treba naglasiti kako to baš nije tako, jer BDP per capita je u većini afričkih zemalja ipak manji od BDP-a per capita u 10 najsiromašnijih zemalja Europe.

Prema portalu Howafrica.com, ovo je popis deset najsiromašnijih u Europi.

10. Rumunjska (18.635$)

Gotovo 44 posto stanovnika Rumunjske živi u ruralnim područjima. Siromaštvo je u tim krajevima vrlo prisutno.

9. Rusija (18,408$)

Kako navode, Rusija pati od velike nejednakosti u raspodjeli bogatstva. Jedan dio uživa u luksuzu, dok većina pati od siromaštva.

8. Hrvatska (18.213$)

Postotak siromašnog stanovništva u Hrvatskoj stalno se povećava, navod Howafrica.

7. Bjelorusija (15.633$)

Stopa siromaštva u Bjelorusiji je smanjena, no pred njima je dugačak put.

6. Bugarska (14.870$)

Bugarska je jedna od nacija koje nisu siromašne samo po EU standardima, već u cijeloj Europi.

5. Crna Gora (11.800$)

Crnogorska ekonomija većinom funkcionira na uslužnom principu, no stanovništva ispod crte siromaštva ipak zadnjih godina ima manje.

4. Srbija (11.553$)

Loša infrastruktura i korupcija pridonijele su siromaštvu u Srbiji. Više od 1.3 milijuna građana Srbije su siromašni ili jedva sastavljaju kraj s krajem.

3. Makedonija (10.718$)

Ruralna područja srozavaju ekonomski napredak zemlje, u njima žive dvije trećine siromašnjih.

2. Albanija (9.903$)

Zastarjela i neprikladna infrastruktura samo pogoršavaju ionako loše stanje u Albanije u poslovanju i privlačenju stranih investitora.

1. Bosna i Hercegovina

Siromaštvo u Bosni i Hercegovini je vrlo veliko u usporedbi sa susjednim zemljama.

Službeni podaci ipak pokazuju drugačiju sliku

Prava istina je ipak nešto drugačija. Prema podacima Svjetske banke iz 2015., situacija s BDP-om po glavi stanovnika je ovakva:

Rumunjska – $22.124

Rusija – $24.451

Hrvatska – $22.514

Bjelorusija – $17.740

Bugarska – $18.248

Crna Gora – $16.050

Srbija – $14.111

Makedonija – $14.076

Albanija – $11.479

Bosna i Hercegovina – $10.851.