800 PUTA JAČA OD MARIHUANE: U Srbiji pronađena nova droga, njen učinak na zdravlje je razoran

Srbija je prva u svijetu pronašla i zaplijenila novu drogu, koja je 800 puta jača od marihuane. Radi se o psihoaktivnoj supstanci, vrsti sintetičkog kanabinoida, koji kod ljudi može izazvati teška zdravstvena oštećenja, piše Blic.

Iz Srbije poručuju da će oni prvi na svijetu novo pronađenu psihoaktivnu supstancu, koja je po svojoj strukturi sintetički kanabinoid (5F-MDMB-PINACA), staviti na listu zabranjenih psihoaktivnih supstanci.

“Ostale zemlje će je također staviti na listu nakon informacija koje su dobili od nas, s obzirom na to da je kod nas prvo otkrivena” komentirala je za novine dr Jelena Janković, rukovoditeljica Centra za rano upozorenje o novim psihoaktivnim supstancama u Ministarstvu zdravlja.

“Ova supstanca pripada grupi psihoaktivnih supstanci koje mogu izazvati teško oštećenje zdravlja ljudi. Sintetički kanabinoidi imaju 100 do 800 puta jače djelovanje od kanabisa i javljaju se u obliku smole, bijelog praha, kristala, ulja i biljne mješavine. U Europskoj uniji je do danas prijavljeno 134 vrste sintetičkih kanabinoida i to je najveća kemijska grupa koja se prati u Sistemu ranog upozoravanja. Proizvodi se najčešće u Kini i Indiji, a pakira u Europi, dodala je.

Isti list piše kako je Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama sa sjedištem u Lisabonu prošlog tjedna u izvješću iznio zabrinjavajuće podatke prema kojima su novi snažni sintetički opijati, koji imitiraju učinke heroina i morfija, sve veća zdravstvena prijetnja u Europskoj uniji.

U istom se izvješću navodi kako je u Europskoj uniji porastao broj smrtnih slučajeva predoziranjem u 2016.

Osim ovoga, Centar je izvijestio kako više od jedne nove psihoaktivne supstance pristiže na tržište EU svakog tjedna.

U izveštaju utemeljenom na istraživanju stanja u 35 evropskih država spominje se kako je sve veći broj mladih izložen rastućem broju novih opojnih i vrlo opasnih sintetičkih droga koje dolaze u do sada nepoznatim oblicima, poput kapljica i sprejeva za nos.

Među tim drogama su kanabinoidi, opioidi, benzodiazepini i katinoni, poznatiji kao “soli za kupanje” i posebno opasni fentanili koji su 60 puta jači od heroina, a često se s njim i miješaju. Ulična imena za fentanile su brojna, a samo neka od njih glase Apache, China Girl, China White, Dance Fever, Friend, Goodfella, Jackpot, Murder 8, TNT, Tango and Cash.