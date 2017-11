7 STVARI KOJE MORATE ZNATI O NOVOJ GLOBALNOJ FINANCIJSKOJ AFERI: Kako su bogataši i političari slali novac u porezne oaze

U svijetu se rasvjetljava nova financijska afera globalnih razmjera. Iako je manje dokumenata nego što ih je bilo u prošlogodišnjoj aferi Panama Papers, vjeruje se da su oni mnogo važniji od onih lanjskih.

Afera ‘Paradise Papers’, nova je globalna financijska afera koja rasvjetljava svijet offshore financija, a na kojoj su radili istraživački novinari iz više od 100 medijskih kuća i organizacija. Kao što je bio slučaj i prošle godine s aferom Panama Papers, do inkriminirajućih dokumenata došao je njemački dnevnik Suddeutsche Zeiting koji je potom pozvao ICIJ (Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara) čija je uloga bila nadgledanje cijele istrage.

Afera je dobila ime ‘Paradise Papers’ zbog idiličnih, naoko rajskih, prizora koji su ujedno i prve asocijacije na offshore lokacije o kojima se radi, poput primjerice Bermuda.



1. Tko je sve raskrinkan?

U cijelu priču upleteno je na stotine političara, celebrityja i superbogatih pojedinaca. Dokumenti ravjetljavaju i poslovanje u mnogim legalnim tvrtkama i financijskim institucijama. Priča je do sada u fokus dovela sljedeće:

– Kraljica Elizabeta investirala je privatna sredstva u iznosu od oko 10 milijuna funti, između ostalog i u tvrtku BrightHouse, koju se u javnosti optužuje za neodgovorno iznajmljivanje nekretnina i iskorištavanje siromašnih.

– Jedan od Trumpovih najbližih suradnika, ministar trgovine Wilbur Ross, imao je udio u tvrtki čiji su glavni partneri bili u bliskim vezama s Vladimirom Putinom.

– Bliski suradnik kanadskog premijera Justina Trudeaua, Stephen Bronfman, povezan je s offshore shemama za koje se sumnja da su Kanadu koštale na milijune dolara u porezu. Ako se ovi navodi potvrde, Justin Trudeau, koji se u kampanji zalagao za gašenje transakcija s poreznim oazama.

– Lorda Ashcrofta, bivšeg zamjenika šefa Konzervativne stranke i njenog važnog donatora, sumnjiči se da je kršio pravila offshore ulaganja.

Paradise Papers postavlja pitanje tko kontrolira nogometni klub Everton? Naime, Farhad Moshiri prošle je godine prodao svoj udio u Arsenalu da bi kupio gotovo 50 posto Evertona. No, ovi dokumenti ukazuju da postoji mogućnost da je Moshirijev prvotni udio u Arsenalu bio ‘dar’ od oligarha Alishera Usmanova, pa se sada postavlja pitanje je li Usmanov novac sada u Evertonu? Ako se to potvrdi, to bi značilo da su prekršena pravila Premier lige.

No, ovo nipošto nije sve, nove informacije bit će puštene tijekom ovog tjedna.

2. Odakle su Paradise Papersi?

Sveukupno se radi o više od 1,4 terabajta podataka koji obuhvaćaju 13,4 milijuna dokumenata koji su nastali posljednjih sedam desetljeća. Njih 6,8 milijuna vezano je za Appleby, tvrtku koja posreduje u offshore transakcijama, te za Esteru, tvrtku koja nudi korporativne usluge. Šest milijuna dokumenata stiže iz korporativnih registara, uglavnom s Kariba. Manji broj dokumenata vezan je uz singapurski Asiaciti Trust.

3. Što je Appleby?

Odvjetnička tvrtka oko koje se sve vrti pomaže korporacijama, financijskim institucijama i pojedincima osnovati i registrirati tvrtke na offshore lokacijama.

Sjedište tvrtke je na Bermudama i začeci joj sežu još u 1890. godinu. Najviše klijenta im je iz SAD-a – u dokumentima je pronađeno 31.000 američkih adresa, 14.000 britanskih i 12.000 bermudskih adresa.

4. Tko sve radi na istrazi ovih dokumenata?

Suddeutsche Zeitung, koje ne otkriva svoje izvore, u pomoć je pozvao Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara pa će tako na ovom slučaju raditi novinari iz više od 100 medija u 67 zemalja.

5. Kakav je javni interes ove istrage?

Medijski partneri koji rade na istrazi kažu kako će ovi dokumenti prokazati malverzacije i kršenja pravila i zakona. Slične istrage dovele su do kriminalističkih istraga zbog kojih su s pozicija maknuti neki političari, ministri, čak i premijeri.

6. Po čemu je curenje ovih dokumenata drukčije od ostalih?

Ovo je peta velika objava sličnih podataka u posljednje četiri godine. Iako je afera Panama Papers imala više materijala (2,6 terabajta), Paradise Papers sadrži mnogo bitnije dokumente. Šef istraživačkog tima ICIJ-a kaže kako je ovaj slučaj iznimno važan jer se, za razliku od Panama Papersa, radi o većim igračima.

‘Ljudi su zanemarili Panama Papers jer se radilo o tvrtkama koje bi uzele bilo koga kao klijenta. Ali to sad nije slučaj. Ovo je riječ o samoj eliti’, kaže Gerard Ryle.

7. Što su porezne oaze?

Teško je dati točnu definiciju, a dok javnost i mediji koriste upravo sintagmu porezne oaze ljudi iz industrije prefereraju naziv – offshore financijski centri. Tehnički, tu se radi o financijskoj jurisdikciji drukčijoj i neovisnoj od fiskalne politike i jurisdikcije zemlje u kojoj netko ima registriranu tvrtku.

Transakcije preko tih poreznih oaza koriste se kako bi se smanjio porez na imovinu i profit. Uglavnom se radi o malim otočnim zemljama, ali i zemlje poput Švicarske, Irske i Nizozemske imaju mehanizme za reduciranje poreza.