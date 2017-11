39 GODINA ČUVANA TAJNA: Dvije djevojčice zamijenjene u rodilištu napokon otkrile tko su im pravi roditelji

Prije 39 godina u bolnici u Moldaviji medicinske sestre su zabunom počinile strašnu grešku kad su dvije tek rođene bebe, djevojčice Valentinu i Tatyanu, zamijenile i dale pogrešnim roditeljima.

Sestre su tek rođene djevojčice pomiješale prilikom kupanja, a u mjesecima koji su uslijedili bebe su pokazivale razdražljivost i nemir te probleme s ishranom, no njihove su majke mislile da se radi o tipičnim boljkama koje muče svu novorođenčad. Ni u snu nisu mogle promisliti da njihove bebe nisu zaista njihove, piše Little Things.

U međuvremenu su glasine ipak došle do Tatyaninih roditelja, no nisu ih ozbiljnije shvaćali sve do 1999. godine. Te godine su se naime, trebali preseliti u Sjedinjene Američke Države, a tad im je jedan od susjeda, koji je poznavao obje obitelji, spomenuo priču o zamjeni te kako djevojčice fizički liče na svoje prave roditelje.



Tatjanina je obitelj tada odlučila potražiti drugu obitelj prije odlaska iz zemlje, no bez uspjeha. Svaki put kad bi dolazili u Moldaviju u posjet, ponovno su pokušali doći do obitelji za koju su sumnjali da odgaja njihovu biološku kći.

U kolovozu ove godine došli su do velikog otkrića kad im je spomenuti susjed dao Valentinino prezime pa ju je Tatyana potražila na Facebooku.

Punih 39 godina od strašne zabune roditelji su se našli i upoznali svoje biološke kćeri.