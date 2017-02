20 LUDIH POVIJESNIH ČINJENICA ZA KOJE NISTE ZNALI: Slučajnost, sudbina ili nešto treće?

Prije nego što počnete čitati ovaj popis nevjerojatnih povijesnih činjenica koje je sastavio postal list25, bitno je naglasiti kako nisu sve činjenice potvrđene, te kako postoje brojne rasprave na neke teme koje su u narodu prihvaćene kao točne. Ovo je lista slučajnih događaja koji se možda i nisu dogodili, no ljudi tvrde da su događaji istiniti.

20. Veliki planovi, loša izvedba





Tijekom Prvog svjetskog rata, njemački brod SMS Cap Trafalgar trebao je uništiti savezničku blokadu tako što se prerušio u britanski brod nazvan HMS Carmania. Bila je to dugo planirana akcija, a prvi brod s kojim je njemački SMS Cap Trafalgar, prerušen u HMS Carmaniu došao u susret bio je… HMS Carmania. Pomno planiran plan uništenja blokade pao je u vodu već na samom početku. Povijesni podaci pokazuju kako je ova informacija točna.

19. Kada otkrijete da ste u rodu s idolom iz djetinjstva

Jennifer Bricker je američka gimnastičarka koju su roditelji, nakon rođenja, dali na posvajanje jer djevojčica nije imala noge. Kako je rasla Jennifer je razvila ljubav prema gimnastici, a njezin je idol bila popularna gimnastičarka Dominique Moceanu. Jednog dana, prilikom pregledavanja papira za usvajanje, roditelji sada već odrasle Jennifer, otkrili su da je Jennifer zapravo sestra poznate gimnastičarke kojoj se čitavog života divila – Dominique.

18. Povezanost prvog i posljednjeg preminulog na Hoover brani

Od ukupnog broja ljudi koji su umrli prilikom izgradnje Hooverove brane prvi čovjek umro je 12. listopada 1922. godine. Bio je to J. G. Tierney. Posljednji, odnosno 112 čovjek koji je umro prilikom izgradnje brane umro je točno 13 godina kasnije, 12 . listopada 1935. i bio je to njegov sin, Patrick Tierney. Međutim, postoje brojne rasprave o tome tko je bio prvi koji je stradao pri izgradnji brane s obzirom na to da je njezina gradnja započela 1931. godine, dok je 1922. J.G. Tierney radio na istraživanjima s ciljem utvrđivanja lokacije i projektiranju brane te nije bio uključen u samu izgradnju.

17. Igrica inspirirana stvarnim događajem

Radnja prve serije popularne video igrice ‘Ghost Recon’ koju je izradio Tom Clancy bazirala se na Ruskoj invaziji na Gruziju 2008. godine. Ono što je posebno u cijeloj priči je da je igrica objavljena 2001. godine.

16. Grom nikada ne udara dva puta u isto mjesto

Walter Summerford pravi je dokaz da tvrdnja kako grom ne udara dva puta u isto mjesto baš ne drži vodu. Summerford je prvi susret s udarom groma doživio 1918., potom 1924. i 1930. godine. Summerford je preminuo 1932. godine, a 1936. u njegov nadgrobni spomenik udario je grom. Ukupno ga je pogodio četiri puta i svaki put u razmaku od šest godina. Ovi podaci nisu potvrđeni.

15. Besmrtni Hugh Williams

Dana 5. prosinca 1664. uz obalu Walesa u Minai tjesnacu potonuo je brod, a samo je jedan čovjek preživio. Njegovo ime je Hugh Williams. Dana 5. prosinca 1785. godine, još jedan brod je potonuo, u istom tjesnacu, također s jednom preživjelom osobom. Njegovo ime je, pogađate, Hugh Williams. U istom je tjesnacu došlo do još jednog potonuća brod, bilo je to 5. prosinca, 1820. Već vam je jasno. Jedan čovjek je preživio i njegovo je ime, po treći put, Hugh Williams. Nevjerojatno, no tako se priča. Ovi podaci nisu potvrđeni od strane povjesničara, no stanovnici Walesa koji dobro znaju ovu legendu tvrde kako je u posljednjem brodolomu preživio nećak onog Williamsa koji je preživio dva brodoloma, a da su dijelili ime, nije ništa novog. Oduvijek roditelji daju imena svojoj djeci po nekom od rođaka.

14. Dva pokušaja, dva promašaja

Mongoli su pokušali osvojiti Japan dva puta u sedam godina, no u oba pokušaja opasni ih je tajfun spriječio u njihovoj namjeri.

13. Najnesretniji izumitelj u povijesti

Thomas Midgley Junior je poznat kao jedan od najnesretnijih izumitelja u povijesti. Bio je jedan od glavnih zagovornika davanja prednosti benzinu, kako bi se spriječilo ‘kucanje’ motora. Zbog toga se smatra ocem CFC-a, kemikalije koja uzrokuje ozonske rupe, a kada je kasnije u životu obolio te nije mogao ustati iz kreveta, osmislio je sustav kotača uz pomoć kojih se kretao po kući. Da bi njegova životna nesreća bila još veća, njegov izum (kotači) ga je udavio te je preminuo.

12. Dokaz prirodne povezanosti blizanaca i odnosa prirode i odgoja

Jim Springer i Jim Lewis bili su jednojajčani blizanci razdvojeni pri rođenju, da bi se ponovno povezali godinama kasnije. Njihova priča, iako nije službeno potvrđena, često zauzima mjesta u udžbenicima psihologije kao primjer prirodne povezanosti blizanaca i odnosa prirode i odgoja. Obojica su nosila ime Jim koje su im dali njihovi posvojitelji koji se nisu međusobno poznavali. I jedan i drugi Jim u djetinjstvu su imali pse koje su nazvali ‘Toy’ (igračka). Obojica su bili u braku sa ženama koje su ze zvale Linda, rastali su se i ponovno oženili žene imena Betty. Obojica su bili šerifi u različitim gardovima države Ohio.

11. Prava obiteljska drama

Robert Lincoln, sin Abrahama Lincolna, umalo je poginuo pod kotačima vlaka. Spasio ga je Edwin Booth, brat Johna Wilkesa Bootha, čovjeka koji je ubio Robertovog oca, Abrahama Lincolna.

10. Dvojnik kralja Umberta

Postoje neke varijacije na ovu priču, no kako je poznato u narodu, talijanski kralj Umberto jednog je dana došao u lokalni restoran kada je uočio izuzetnu sličnost između njega i vlasnika restorana. Nakon detaljne istrage, otkrio je da je rođen na isti dan kao i vlasnik restorana, 14. ožujka 1844., oboje su bili u braku sa ženama imena Margherita. Također, restoran je otvoren na dan kada je Umberto okrunjen za kralja. Dana 29. srpnja 1900. godine, kralj Umberto je obaviješten da je vlasnik restorana poginuo u pucnjavi, a samo nekoliko trenutaka kasnije, kralj je ubijen.

9. Dvije atomske bombe u tri dana

Tsutomu Yamaguchi, stanovnik Nagasakija, bio je u Hirošimi u trenutku bombardiranja. Preživio je napad te odlučio kako će se vratiti u Nagasaki. Tri dana kasnije Nagasaki je bombardiran, a Yamaguchi je ponovno preživio.

8. Knjiga koja je predvidjela najveću pomorsku tragediju

Godine 1898. Morgan Robertson objavio je knjigu pod nazivom Uzaludnost ili olupina Titana. Glavna radnja knjige bila je plovidba prekooceanskog broda nazvanog Titan. U knjizi se Titan opisuje kao nepotopiv brod koji udari u santu leda u sjevernom Atlantiku te potone. Četrnaest godina kasnije, RMS Titanic, koji se smatrao nepotopivim brodom udario je u santu leda u sjevernom Atlantiku i potonuo.

7. Serija koja je predvidjela budućnost

U ožujku 2001. godine emitirana je prva epizoda TV serije pod nazivom ‘Usamljeni napadači’ (The Lone Gunmen). Radnja prve epizode serije bila je usmjerena na lažnu operaciju američke administracije u kojoj se zrakoplov zabio u WTC centar, popularno nazvan blizanci.

6. Kobni dan za Njemačku

9. studenog 1918. završila je njemačka Monarhija. 9. studenog 1923. izvršen je puč na Hitlera u Njemačkoj. 9. studenog 1938. od strane SS-a izvedena je Kristalna noć. 9. studenog 1989. godine pao je Berlinski zid.

5. Abraham Lincoln i John F. Kennedy

Iako postoje mnoge usporedbe dvojice velikih predsjednika Sjedinjenih Američkih Država velik broj istih je lažan i izmišljen no postoje činjenice koje nitko ne može osporiti. Abraham Lincoln bio je izabran u Kongres 1846. godine dok je John F. Kennedy bio izabran u Kongres točno sto godina nakon njega, 1946. godine. Lincoln je postao predsjednik 1860. godine, a Kennedy 1960. godine, ponovno nakon 100 godina. Obojica predsjednika ubijena su u petak, te su oba, u trenutku smrti, sjedila uz svoje žene. I Lincolna i Kennedya, nakon smrti, zamijenio je potpredsjednik Johnson. Andrew Johnson koji je preuzeo palicu nad državom nakon ubojstva predsjednika Lincolna rođen je 1808. godine, dok je Lyndon Johnson koji je naslijedio predsjednika Kennedyja rođen 1908. godine.

4. Grad koji ih je spojio iako to nisu znali

Adolf Hitler, Sigmund Freud, maršal Tito, Lav Trocki i Josip Staljin imali su nešto zajedničko. Svi su u jednom trenutku života živjeli u Beču, u isto vrijeme, udaljeni jedan od drugoga svega nekoliko kilometara. U slučaju da ste se pitali, bilo je to 1913. godine.

3. Došao i otišao s kometom

Mark Twain rođen je 1835. godine na dan kada je Zemlju obišao komet Halley. Twain je umro na dan sljedeće pojave kometa Haley, 1910. godine. Štoviše, Twain je predvidio svoju smrt te je jednom prilikom kazao: ‘Ja sam došao s Halley kometa 1835. On će ponovno doći sljedeće godine (2010.), očekujem da ću s njime otići’.

2. Povezanost Johna Adamsa i Thomasa Jeffersona

John Adams, drugi Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i Thomas Jefferson, jedan od osnivača Sjedinjenih Američkih Država, glavni autor Deklaracije o nezavisnosti i treći predsjednik SAD-a, umrli su 4. srpnja 1826., na 50. godišnjicu potpisivanja Deklaracije nezavisnosti. Posljednje riječi Johna Adamsa su bile: ‘Thomas Jefferson je još uvijek živ’. Adams nije znao da je Jefferson preminuo nekoliko sati prije njega.

1. Dijete migranta postalo jednim od najutjecajnijih ljudi na svijetu

Osnivač tvrtke Apple Computer i jedan je od najutjecajnijih ljudi u svijetu računalne industrije – Steve Jobs, u kasnijim godinama svojeg života odlučio je pronaći svoju biološku obitelj s obzirom na to da je bio posvojen. Jobs je na kraju uspio pronaći svoju majku Joanne i sestru Monu koja je nešto kasnije pronašla i njihovog oca, Abdulfattah koji je bio dijete sirijskih izbjeglica te je vodio jedan restoran u Kaliforniji. Iako je Steve zamolio sestru da ne kaže ocu za njega, njegov je otac, prilikom razgovora sa sestrom Monom, samoinicijativno započeo pričati kako u njegov restoran dolaze mnoge poznate osobe te kako je kod njega večerao i Steve Jobs. Kada je Mona to ispričala svojem bratu, Steve se prisjetio kako se u nekoliko navrata susreo s vlasnikom tog restorana no ni jedan ni drugi nisu znali da su obitelj. Nažalost, Steve nikada nije upoznao svojeg oca iako su na koncu i jedan i drugi saznali istinu o njihovoj povezanosti.